Bruxelles: une pétition pour un réaménagement des trottoirs et pistes cyclables de la rue de la Loi

À l'occasion du 100.000e cycliste enregistré en 2018 par le compteur installé rue de la Loi à Bruxelles, les associations cyclistes GRACQ, Fietsersbond et EUCG ont transmis mardi au ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet une pétition de plus de 1.000 signatures (1.086) en faveur d'un meilleur partage de l'espace public sur cette artère emblématique de la capitale.

Le compteur installé à la mi-septembre n'enregistre les passages que d'un seul côté de la rue. Il a été remis à zéro au 1er janvier. Pour marquer ce 100.000e passage, Bruxelles Mobilité a distribué mardi matin 100 cadeaux aux cyclistes qui empruntaient cet axe et a annoncé, pour renforcer la visibilité des cyclistes, l'installation prochaine de neuf autres compteurs sur différents grands axes (avenue de la Couronne, rue Gray, quai des Charbonnages, chaussée de Vilvorde, un second rue de la Loi, boulevard du Souverain, boulevard général Jacques, boulevard Poincaré et avenue de Tervueren).

Difficile cohabitation aux heures de pointe

Les signataires de la pétition demandent à créer des trottoirs et des pistes cyclables plus conséquents. "La rue de la Loi constitue un des axes majeurs du réseau cyclable régional", explique Florine Cuignet du GRACQ. "C'est un axe plat, direct, et donc un itinéraire privilégié de très nombreux cyclistes. Cette fréquentation importante met d'autant plus en évidence le déséquilibre de l'aménagement. A côté des quatre bandes de circulation automobile, les cyclistes et les piétons doivent partager un trottoir très étroit et la cohabitation est loin d'être évidente aux heures de pointe".

Cette pétition fait écho à un pique-nique citoyen organisé en août dernier sur la rue de la Loi alors en travaux. Cet événement avait rassemblé quelque 400 participants. Le réaménagement de la rue de la Loi a également été plébiscité dans le cadre du projet My Bike World, qui a invité les citoyens à s'exprimer sur leurs attentes en matière d'aménagements cyclables à Bruxelles.