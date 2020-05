Bruxelles : une panne chez des milliers de clients Telenet

Plusieurs milliers de clients bruxellois de l’opérateur Telenet sont privés d’Internet, de télévision et de téléphonie fixe, depuis hier après-midi., D'après l'opérateur, des câbles de fibre optique ont été sectionnés lors de travaux de voirie dans le centre-ville de la capitale. La panne impacte une partie de Molenbeek, Saint-Josse, Bruxelles-ville et Laeken. Les équipes techniques de l’opérateur sont à l’œuvre (et l’ont d’ailleurs été toute la nuit) pour tenter de résoudre le problème au plus vite, mais les dégâts se sont avérés plus sérieux que ce qu'ils avaient été imagés au départ. Telenet n’espère pas de retour à la normale avant, au mieux, la fin de journée.