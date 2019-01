Bruxelles: une nouvelle phase démarre pour les travaux d'aménagement du piétonnier

Alors que le gros des travaux se concentraient jusqu'ici du côté de la place De Brouckère, c'est un tronçon de l'autre côté du piétonnier, du côté de la place Fontainas précisément, qui va faire l'objet d'un aménagement piéton. Il s'agit de la section entre la rue des Pierres et la rue des Teinturiers.

Ce chantier-là débute donc ce matin et devrait être terminé à l'été. Le passage et l'accès aux commerces restera garanti pour les piétons, cyclistes, et personnes à mobilité réduite.

On le constate, phase après phase, le piétonnier mis en place il y a trois ans et demi, commence à se dessiner.

L'aménagement est environ à mi-parcours. L'emblématique place De Brouckère devrait être finalisée pour avril. Quant à la place de la Bourse, bonne nouvelle : le permis est désormais dans la poche, et les travaux commenceront le mois prochain.

Pas encore de fumée blanche, par contre, pour le permis de la place Fontainas. Mais on le voit… (petit) tronçon par (petit) tronçon, le piétonnier fait son chemin. La finalisation globale du projet est espérée pour courant 2020.