Bruxelles: une nouvelle caserne de pompiers devrait être opérationnelle à Delta d'ici 2022

Une nouvelle caserne de pompiers devrait être opérationnelle à proximité du site de Delta d'ici 2022, a indiqué vendredi le cabinet de la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge du Service de l'Incendie et l'Aide médicale urgente, Cécile Jodogne (DéFI), confirmant une information diffusée par Bx1.

La secrétaire d'Etat a lancé depuis le début de la législature une réflexion globale sur les infrastructures du SIAMU à Bruxelles. Selon Mme Jodogne, il est vite apparu que le poste avancé de Delta situé le long du boulevard du Triomphe, était à la fois idéalement localisé, et deux fois trop petit en termes de m2 plancher. A titre de comparaison, le poste avancé sur service d'incendie (PASI) Paul Brien qui accueille également entre 13 et 15 personnes, dispose du double de la superficie de celui de Delta.

Il a été renoncé à étendre la caserne parce que l'édifice actuel qui l'héberge depuis 1979 nécessiterait de gros investissements pour le rendre performant sur le plan énergétique, et parce que son implantation n'est pas optimale, le garage étant trop petit pour accueillir les véhicules nécessaires, a indiqué vendredi le cabinet de Mme Jodogne.

Implantation

De plus, une démolition/reconstruction nécessite de trouver une implantation provisoire dans la zone pour maintenir l'activité.

En cours de préparation du dossier, la secrétaire d'Etat a rencontré la société propriétaire du terrain limitrophe envisagé pour l'implantation d'une nouvelle caserne, en vue d'un échange avec le terrain du PASI actuel. C'est le scénario qui a été retenu.

Selon le cabinet de la secrétaire d'Etat, l'échange permettra de développer un projet qui bénéficie toujours de la même accessibilité, et de construire la nouvelle caserne tout en maintenant l'actuelle en activité et en n'engendrant qu'un déménagement sur un site adjacent. De plus, la Région récupérera la plus-value du terrain pour financer une partie des projets d'infrastructure planifiés dans le Plan Pluriannuel d'Investissement des casernes finalisé récemment.

Un accord a été conclu dans ce sens avec la société propriétaire du terrain à échanger qu'avec l'ULB quant à la cession du tréfonds.

Une étude pour la construction du nouveau poste PASI Delta est actuellement pilotée et financée par Beliris, en collaboration avec le SIAMU.