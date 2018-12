Bruxelles: une marche en soutien aux travailleurs du sexe

A l'appel du secteur associatif, une marche a lieu ce lundi après-midi pour interpeller les politiques sur la dégradation des conditions de travail des personnes prostituées. Au départ du quartier européen, siège des institutions de l'Union, le cortège d'une trentaine de personnes sillonne la capitale en faisant une halte à chaque lieu emblématique de la prostitution bruxelloise.

L'évènement est organisé à l'occasion de la Journée mondiale des violences faites aux travailleurs du sexe.

"Cette marche exploratoire vise à sensibiliser l'opinion publique et les politiques, explique Isabelle Jaramillo, coordinatrice d'Espace P Bruxelles. Il faudrait reconnaître un statut aux personnes qui exercent les métiers du sexe et lutter contre les violences psychologiques, verbales et physiques dont ces personnes sont victimes."