Bruxelles : une coiffeuse et une toiletteuse prennent soin gratuitement des sans-abris et de leur chien

Bruxelles : une coiffeuse et une toiletteuse prennent soin gratuitement les sans-abris et leur chien - © Tous droits réservés

Pour la quatrième année consécutive, Maud Labbé donne de son temps pour soigner les chiens des sans-abris. Après deux expériences à Namur et une à Liège, c’est à Bruxelles qu’elle s’est installée avec sa camionnette aménagée avec un bain et une table de soins. " Quand j’étais plus jeune, je suis tombé sur un reportage consacré à une vétérinaire qui allait soigner les animaux des plus démunis dans les stations de métro. C’est là que je me suis dit que plus tard, si j’avais l’occasion, je ferais la même chose avec mon propre service, en l’occurrence le toilettage. Et une fois que j’ai eu ma camionnette, que je, je me suis lancé. Et maintenant depuis quatre ans, je réitère l’action ".