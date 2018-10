Bruxelles: un premier salon des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours

La première édition du salon des métiers de la sécurité, de la prévention et du secours bruxellois se tiendra le 17 novembre prochain à Brussels Expo. L'événement est organisé par Brusafe, l'École Régionale des Métiers de la Sécurité, de la Prévention et du Secours. De réelles opportunités d'emplois s'offrent aux Bruxellois, selon les organisateurs.

Brusafe a été créée par la Région de Bruxelles-Capitale à la suite de la sixième réforme de l'État, qui a régionalisé des compétences en matière de prévention et de sécurité. La Région bruxelloise a mis en place un plan régional de formation aux métiers de la sécurité, de la prévention et du secours qui correspond aux spécificités de son territoire.

Dans ce cadre, Brusafe doit notamment mettre en œuvre une vision intégrée et multidisciplinaire de la formation ainsi que promouvoir le recrutement d'effectifs de proximité. A partir de la fin de l'année 2019, à Haren, l'école regroupera entre autres l'École Régionale et Intercommunale de Police (ERIP), le Centre de Formation des Pompiers de Bruxelles (CFPB) et un centre d'orientation au recrutement dans les métiers de la sécurité, de la prévention et du secours.

La Région de Bruxelles-Capitale crée Brusafe

L'infrastructure de l'École des Métiers de la Sécurité, de la Prévention et du Secours, appelée Brusafe accueillera environ 500 personnes en formation dans ces métiers "offrant de réelles perspectives d'avenir", notamment sapeur-pompier, policier, secouriste-ambulancier ou gardien de la paix. "Nous estimons que 350 postes seront à pourvoir dans ces différentes filières en 2019 au sein de la Région bruxelloise", détaille le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort. "Ces emplois de proximité sont susceptibles d'attirer de nombreux Bruxellois et Bruxelloises."

Le salon du 17 novembre sera l'occasion de rencontrer des représentants des différentes professions et de découvrir les possibilités de formation offertes par Brusafe.