Bruxelles : un nouveau chef de corps pour la zone de police Bruxelles-Ouest

Luc Ysebaert, 59 ans, devient le numéro 1 de la zone de police de Bruxelles-Ouest, composée de cinq communes : Molenbeek-St-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Ste-Agathe et Koekelberg. Une zone qui compte 222 000 habitants et qui est la septième plus grande du pays. Luc Ysebaert aura sous ses ordres 900 membres du personnel pendant les cinq prochaines années, soit la durée de son mandat.

Ce 20 janvier 2021, le 1er commissaire divisionnaire Luc Ysebaert a prêté serment devant le collège de police, à la maison communal de Molenbeek. " Ma priorité sera de renforcer les relations entre les citoyens et le policier dans la confiance et le respect mutuel " souligne le nouveau chef de corps.