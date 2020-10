Après Etterbeek, le deuxième village corona ouvre ses portes dans la commune de Forest ce lundi. Il s'installe sur le site de l'ancienne Haute école Ilya Prigogine, avenue Jupiter, probablement jusqu'à mars 2021. Le centre est proche de la Place Albert, bien desservie et il est accessible sur rendez-vous uniquement, pour limiter au maximum les files d'attente.

Bruxelles: un nouveau centre de testing ouvre ses portes à Forest - © Tous droits réservés

Il faut s'inscrire sur testcovid.be pour y avoir accès et il faut venir une prescription de votre médecin ou un QR Code (pour les retours de zones rouges). C'est la Croix-Rouge qui fait tourner le centre, à l'initiative de la COCOM, la Commission Communautaire commune. L'objectif est de désengorger les hôpitaux et de rendre plus rapide le processus de testing. La capacité a été évaluée à 1680 tests par jour. Comme à Etterbeek, la commune de Forest a avancé l'argent pour ouvrir le centre: 500.000 euros pour les 6 mois.

Deux autres villages corona attendus

On attend encore deux autres villages corona. Le village Nord sera situé sur le parking du Heyse, le long de la chaussée romaine. "Ce drive-in pourra accueillir jusqu'à six files de voitures simultanément. L'hôpital de référence sera le CHU Saint-Pierre. Capacité: 1680 tests/jour", explique le cabinet du ministre bruxellois de la santé Alain Maron. Quant au village ouest, il se situera sur la commune d'Anderlecht. On ignore encore où exactement. Capacité: 1440 tests/jour.

Enfin, deux autres centres de test ouvriront prochainement leurs portes: une antenne à Schaerbeek par le CHU Brugmann et un centre de tests à Molenbeek sous peu. Le 21 septembre dernier, les cliniques Saint-Jean ont ouvert leur antenne sur le Boulevard Pachéco.