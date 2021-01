Bruxelles : un jeune homme est décédé samedi peu après son interpellation par la police

A Bruxelles, un jeune de 23 ans est décédé samedi dernier en fin de journée, après son interpellation par la police. L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes qui entourent le décès de ce jeune homme.

Un groupe de personne est contrôlé samedi aux alentours de 19 heures près de la gare du Nord à Bruxelles. Selon le parquet, à l’issue du contrôle, un jeune homme de 23 ans présent sur place prend la fuite à pied. Il est ensuite interpellé par la police qui l’a pris en chasse à pied.

Il est alors privé de liberté et est emmené au commissariat pour y être entendu, comme explique Stéphanie Lagasse, la porte-parole du parquet de Bruxelles : "Lors de son arrivée au commissariat, il a perdu connaissance et les policiers qui étaient présents sur place ont fait appel aux services de secours. Une ambulance et un SMUR sont arrivés sur place. Le jeune homme a été emmené à l’hôpital où il est décédé à 20h22".

Selon nos informations, le jeune homme aurait ingéré de la drogue qu’il avait en sa possession. C’est à la suite de cela, qu’il aurait fait un malaise lors de sa fouille au commissariat. Une analyse toxicologique a été demandée par le parquet. Le comité P a été saisi de l’affaire.

L’enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes qui entourent le décès de ce jeune homme.