Bruxelles: un homme meurt suite à une course-poursuite avec la police, deux enquêtes ouvertes

Un Français de 29 ans a été tué après une course-poursuite avec la police, cette nuit dans le centre de Bruxelles. La course-poursuite a débuté mardi vers 05h30, au niveau du boulevard de Dixmude. Les policiers veulent alors contrôler une voiture qui circule sur la bande réservées aux véhicules prioritaires, ce qui est interdit. La voiture refuse de s'arrêter et une course-poursuite s'engage. Le véhicule est finalement stoppé par les forces de l'ordre chaussée de Ninove, à deux pas de la gare de l'Ouest. Un policier sort et se dirige vers la voiture suspecte. "Le conducteur projette alors son véhicule sur le policier", explique Denis Goeman, le porte-parole du parquet de Bruxelles. "Le policier sort son arme et tire en direction du conducteur, ce qui arrête aussi la voiture".

Le conducteur est touché et grièvement blessé. Il décédera finalement quelques heures plus tard à l’hôpital. Le passager du véhicule, lui, est interpellé.

"Deux enquêtes ont été ouvertes. L'une pour rébellion armée de la part du conducteur. L'autre concerne le policier qui a tiré. Là, un juge d'instruction a été saisi pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Le comité P, la police des polices, va aussi mener une enquête. Les images des caméras de surveillance présentes dans la zone vont notamment être analysées.