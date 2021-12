Bruxelles : un étang de baignade d’ici 2024 à Neerpede

La Région bruxelloise et Beliris devraient ouvrir un étang de baignade à Neerpede (Anderlecht) d’ici 2024, ont indiqué lundi le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) et la ministre fédérale en charge de Beliris, Karine Lalieux (PS), par voie de communiqué.

Selon Alain Maron, cet étang de baignade est le premier volet d’une série d’opérations qui démarreront dans les prochains mois et viseront à faire du " Parc de Neerpede " un parc régional à vocation naturelle et récréative. Sont ainsi prévus, l’aménagement d’équipements sportifs en dessous du Ring et d’une butte d’aventure, la renaturation des berges du Neerpedebeek : une diversification écologique de la peupleraie, la pose de murs anti-bruit sur le ring, etc.