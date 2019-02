Bruxelles: un bâtiment en travaux s'est effondré rue Belliard, pas de blessé

Un bâtiment en travaux s'est partiellement effondré lundi en fin d'après-midi, vers 16h45, rue Belliard à Bruxelles. Aucun blessé n'est à déplorer, mais deux bandes ont été fermées à la circulation au moment de l'incident. Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, précise que c'est un effondrement intérieur.

Le bâtiment se situe en face du numéro 49 de la rue Belliard. Un important dégagement de fumées a accompagné l'effondrement, mais elles se sont rapidement dissipées. Les pompiers de Bruxelles et le gestionnaire du chantier ont été mobilisés sur place.

La façade préservée

Il n'y avait plus personne dans le bâtiment au moment de l'incident. Des pierres et des déchets de construction sont tombés en emportant une partie du bâtiment, explique Ilse Van de keere. C'est le sol entre le rez-de-chaussée et le premier étage qui a cédé, a précisé Walter Derieuw, à l'issue de l'intervention des pompiers de Bruxelles.

La façade qui est classée n'a pas été abîmée. Les pompiers ont estimé qu'elle ne courrait pas de risque de s'effondrer ou d'être affectée par la suite. Ils ont quitté les lieux vers 17h15. La fumée constatée en rue au moment de l'effondrement venait de l'intérieur de l'immeuble. Un arrosage a permis de rabattre la poussière au sol.

La police a, quant à elle, confirmé sur Twitter à 19h12 que la circulation de la rue était revenue à la normale.