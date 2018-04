Bruxelles: un autocollant pour signaler la présence d'animaux domestiques aux pompiers

Signaler la présence de votre animal de compagnie aux pompiers est désormais possible à Bruxelles via un système d'autocollant à poser sur votre vitre. L'objectif? Mieux communiquer et faciliter le sauvetage d'animaux de compagnie en cas d'intervention des pompiers.

80.000 chiens à Bruxelles

"C'est un petit autocollant rond où l'on peut lire 'pompiers, sauvez aussi nos animaux'. Il faut alors cocher 'chat, chien, oiseau ou autre' et il se colle facilement sur la vitre", explique Bianca Debaets (CD&V), secrétaire d'Etat bruxelloise du Bien-Etre animal.

"En cas d'incendie, les pompiers ignorent souvent si des animaux sont présents", ajoute la secrétaire d'Etat. "On doit aussi pouvoir les secourir. Ils comptent beaucoup pour leurs propriétaires. Je pense notamment aux personnes isolées ou âgées."

Il faut dire que de nombreux Bruxellois sont concernés. On recense en effet pas moins de 160.000 chats et 80.000 chiens en Région bruxelloise. Et ce, sans compter les autres types d'animaux domestiques tels que les rongeurs ou les serpents.

La sécurité des pompiers

Du côté des pompiers, on accueille favorablement cette initiative qui favorise leur propre "sécurité", explique Jérôme Breyne, sous-officier au service d'incendie de Bruxelles. Lui-même se souvient d'un épisode où, lors d'une intervention, "un chien a défoncé une porte parce qu'on était présents (...) Ces chiens peuvent être très gentils avec leur propriétaire, mais nous, quand on intervient, on rentre chez eux".

Quant au fait de secourir les animaux lors d'incendie, "cela fait déjà partie de notre mission", précise Jérôme Breyne. "D'abord on se concentre bien sûr sur les personnes. Et puis, on refait le tour pour tenter de ramener l'animal à son propriétaire."

Ces autocollants gratuits sont disponibles au siège de Bruxelles Environnement (Tour & Taxis) et dans des magasins spécialisés pour animaux de la Région bruxelloise. Tirés à près de 20.000 exemplaires en français et en néerlandais, ils seront bientôt proposés dans les 19 maisons communales.

Notons que pour l'instant, il n'existe qu'une version à coller sur vitre à partir de l'intérieur de l'habitation. De nouveaux modèles devraient suivre afin de permettre l'affichage de l'autocollant sur la porte d'entrée ou les volets.