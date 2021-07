Bruxelles: un arbre déraciné à Laeken, plusieurs lignes de trams interrompues

Un arbre a été déraciné par le vent à Laeken, Avenue de Meysse. Il est tombé sur la voirie, selon la police de Bruxelles Capitale-Ixelles. Il n'y a pas de blessé. Les pompiers sont intervenus. L'Avenue de Meysse reste fermée à la circulation.

De grosses perturbations sont également signalées du côté de la STIB puisque trois lignes sont interrompues entre plusieurs arrêts. Il s'agit des lignes des trams 19 (Entre de Wand et Saint-Lambert) et des lignes 7 et 3.

Selon la STIB, la ligne aérienne a été endommagée et cela prendra du temps pour la remettre en état. Des bus navettes ont été mises en place entre Hembeek et le Heysel pour le tram 7, entre Hembeek et Esplanade pour la ligne 3.