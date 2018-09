Bruxelles: tunnels et stations de métro rouvrent après de fortes pluies

Plusieurs chaussées sont inondées à Bruxelles. Les tunnels Vleurgat vers La Cambre, Porte de Hal dans les deux sens et Stéphanie vers la Basilique ont été fermés à la circulation pendant une heure suite aux fortes pluies de cet fin d'après-midi.

A ce stade le tunnel Porte de Hal reste fermé.

La circulation des lignes du métro bruxellois 2 et 6 a été interrompue suite aux inondations entre Arts Loi et Gare du Midi signale la STIB. Mais le trafic vient de reprendre normalement.

Mobiris signalait que les feux de signalisation sont en panne au Boulevard du Jardin Botanique, au carrefour avec la Rue Royale. (1120 St-Josse-Ten-Noode).

Du côté des pompiers, on dénombre une trentaine d'interventions, essentiellement pour des caves inondées et des avaloirs bouchés. Elles se situent principalement dans les communes d'Uccle, Saint-Gilles, Forest et Ixelles. Plusieurs autres interventions étaient en attente auprès de la centrale du SIAMU. "A peu près le même nombre qu'hier", selon le porte-parole des pompiers de Bruxelles.