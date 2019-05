Bruxelles trop lumineuse pour les animaux et les plantes

Il n’existe pas de données précises sur l’étendue du problème, mais toutes les photos satellite le confirment : Bruxelles, comme d’ailleurs les autres villes du Nord-Ouest de l’Europe, figure parmi les villes les plus éclairées de nuit.

Les éclairages sur les voiries, sur les trottoirs, ceux qui illuminent les façades, les enseignes lumineuses… Voilà autant de sources lumineuses artificielles qui font du tort aux animaux de la ville, les espèces nocturnes comme certains types d’insectes. « Il y a des insectes attirés par la lumière et qui sont davantage prédatés, explique le chercheur René-Marie Lafontaine (musée royal des Sciences naturelles). Il y a aussi des insectes qui sont perturbés par la lumière et qui n’accèdent plus à certains sites. Les lucioles, par exemple. Elles émettent une petite lumière pour attirer le partenaire sexuel, donc s’il y a de la lumière partout, son petit flash lumineux ne lui sert plus à rien ».