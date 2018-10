Bruxelles: trois élus Ecolo dans la famille Eraly

Dans la grande Histoire des élections, il y a la petite histoire: celle de la famille Eraly. Trois frères et sœurs qui se sont présentés en région bruxelloise sur des listes Ecolo, dans trois communes différentes: Schaerbeek, Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert. Ils sont tous les trois élus.

Trois élus chez les Eraly, cela risque d'être un casse-tête d'organiser des repas de famille, le dimanche midi. Les prochaines semaines risquent d'être intenses. Les agendas, compliqués à concilier. Et Thomas d'avouer: " Avant décembre, ensemble, ça risque d'être compliqué. Mais les parents sont flexibles, c'est un peu de leur faute en plus ! ". Les trois frères et sœurs viennent d'être élus dans trois communes différentes de Bruxelles: "On est très content et plein de projets", explique Anastasia, "Thomas est le premier à s'être lancé [en politique], j'ai suivi et puis Hélène s'est mise dans le train et c'est arrivé". Une décision que chacun a pris à son rythme: "J'ai appris qu'elles étaient candidates lors d'un repas de famille, mais je ne les ai pas poussées à le faire, ça vient d'elles".

Le déclic pour Hélène, "c'est l'arrivée de mon fils qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait agir, et maintenant. Je me suis dit que rejoindre un groupe de citoyens qui est déjà engagé vers la transition, c'est peut-être un moyen efficace".

Un triple engagement qui n'est pas forcément dû au hasard: "Tout petits, on a eu un modèle familial très engagé avec une mère qui nous emmenait dans des manifestations, je ne me rappelle plus desquelles, mais je me rappelle avoir été dans des manifestations", se souvient Hélène. "Elle nous a aussi enseigné l'indignation. Et puis un père qui nous a aussi appris à aller jusqu'au bout de nos engagements". Leur père, Alain Eraly, a été le chef de cabinet d'Hervé Hasquin fin des années 90 mais il n'a jamais eu de carte de parti. Dans la famille Eraly, on est souvent sur la même longueur d'ondes: "Souvent on est d'accord sur ce que l'on dénonce, mais moins d'accord sur les solutions à apporter", résume Thomas.

Après la surprise, les choses sérieuses vont commencer. Les négociations avec la Liste du Bourgmestre à Schaerbeek pour Thomas Eraly, et peut-être un poste d'échevin à la clef. Les questions pour Anastasia et Hélène: "Je me pose plusieurs questions, comme par exemple, quelle est la différence entre une question et une interpellation. Cela semble très codé: qui peut commencer à parler? "Au début, on ne dira rien, on écoutera bien sagement, et puis, petit à petit, le métier rentrera". Il leur reste quelques semaines pour potasser tout ça et un frère pour les guider: "il y a les codes politiques mais çà, je pense qu'on les apprend en faisant soi-même son expérience, mais je peux leur expliquer comment ça fonctionne en interne avec les commissions, le conseil communal".

Il y a fort à parier que la politique locale et sa mécanique s'inviteront souvent aux repas de famille, chez les Eraly.