Bruxelles: transports publics perturbés

A Bruxelles, les transports publics fonctionnent en mode mineur, en cette journée d'actions et de manifestations. La STIB concentre ses efforts sur les principales lignes: la ligne de métro 1 (prolongée exceptionnellement jusqu'à Erasme), 8 lignes de trams (3,4,7,8,9 et 51, 82, 92) et 8 lignes de bus (20, 21, 29, 34, 71, 78, 87, 95). Elle organise aussi une navette de bus entre Simonis et De Brouckère. La fréquence est en moyenne d’un véhicule toutes les 8 à 10 minutes. Et la situation devrait rester inchangée jusqu'à midi. Toutes les informations en temps (presque) réel se trouvent sur le site internet de la STIB www.stib.be.