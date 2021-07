Bruxelles: transférer le nettoiement de toutes les voiries aux communes, Schaerbeek se rêve en commune-pilote

Alors, pour simplifier tout ça, sa solution, c'est de laisser la commune nettoyer toutes les voiries. "Nous demandons les moyens financiers ou humains, et les équipements qui vont avec", défend Déborah Lorenzino. Selon Bruxelles-Propreté, les voiries régionales et supra-communales représentent 25 % du tout.

Et si c'est compliqué de venir à bout de la saleté sur cette Place en particulier, c'est selon elle, en raison du trop grand nombre d'opérateurs actifs sur ce petit territoire: " On est sur une Place qui est entretenue par Bruxelles-Propreté ainsi que certaines grosses artères qui la continuent, mais les rues perpendiculaires ou parallèles sont entretenues par la commune, les sites propres du tram sont entretenus par Bruxelles Mobilité". Sans compter le chantier de la STIB qui lui aussi génère des déchets.

Et si l'on transférait l'entretien et le nettoyage de toutes les voiries aux communes? C'est un vieux débat qui revient souvent en région bruxelloise. En certains endroits, il y a plusieurs acteurs qui se partagent le territoire et la compétence: les communes, la région avec Bruxelles-Propreté, Bruxelles Mobilité pour les sites propres, parfois même la STIB. A Schaerbeek, on pense que transférer le tout à la commune résoudrait une bonne partie du problème. Sauf que le dossier n'est pas aussi simple que cela.

Dans la sixième réforme de l'Etat

En fait, l'idée est dans les cartons depuis une bonne dizaine d'années. Elle figure d'ailleurs dans la sixième réforme de l'état. Certaines communes la défendent. D'autres, comme à Saint-Josse, considèrent que "Cela peut être une option dont on peut parler, mais il faut voir si les communes ont les moyens de pouvoir assurer le personnel", explique le bourgmestre Emir Kir qui a aussi été secrétaire d'état à la propreté. "Et par ailleurs, l'état de la propreté de la place Rogier, celle de Saint-Josse et autres chaussées nettoyées par Bruxelles-Propreté, est assez raisonnable. C'est vrai que l'on passe parfois en soirée après, mais c'est dans le cadre d'une activité que l'on a décidé de mener ensemble. Moi, je ne pense pas qu'ils suffisent de dire: 'il suffit de transférer aux communes' et c'est réglé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut avoir un dialogue avec la région et faire en sorte d'améliorer sur le terrain dans la proximité les choses!"

La stratégie de propreté urbaine

Si le dossier coince depuis tout ce temps, c'est notamment pour une raison de statuts entre agents communaux et régionaux, différents.

Bref, c'est le statu quo. "Un statu quo institutionnel, peut-être, mais pas un statu quo sur le terrain", réplique Alain Maron, ministre de la propreté publique. "Quand les problèmes sont avérés, on doit se donner les moyens de les résoudre mais ensemble et en coordination et c'est pour cela que l'on a lancé une stratégie de propreté urbaine".

Une stratégie lancée il y a quelques mois, pour discuter de ces nœuds entre les différents acteurs de la propreté, améliorer la coordination. Des managers de zones sont aussi prévus pour mettre de l'huile dans les rouages. Plusieurs zones ont été choisies, dont justement la Place Liedts.