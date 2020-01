Bruxelles: suivez votre bus, tram, métro de la STIB sur une carte en temps réel

Un logo distinct pour les bus, les trams et les métros. En bleu, les véhicules à l’heure. En rouge, ceux qui sont en retard sur l’horaire. Et sur cette grande carte de la Région bruxelloise, ces différents transports évoluent en temps réel. Le site Internet Brusselstransit.be développé par la start-up liégeoise Connect2move est en ligne depuis quelques heures et s’apparente à ce qui existe déjà dans le domaine du transport aérien avec des sites comme Flightradar24 ou Radaravion. Le site est également lisible sur d’autres supports comme les tablettes et les smartphones.

Des données accessibles librement

Connect2move, on l’a dit, est une start-up née à Liège qui emploie cinq personnes. Son business : utiliser ses compétences en géolocalisation pour les dédier à la mobilité. D’où le développement d’applications en ce sens pour plusieurs clients. La dernière application en date, c’est donc Brusselstransit, même si les données de la STIB qui permettent de géolocalisation les bus, trams et métros sont accessibles librement. "Peu de gens le savent mais la plupart des données des opérateurs de transports en commun sont accessibles en open source, sont diffusées en open data", explique à la RTBF Mathieu Jaspard, business developer chez Connect2move. "Ici, il y a moyen de diffuser ces données en temps réel. Nous sommes spécialisés dans le calcul d’itinéraires intermodal. Nous fournissons ce type d’outil à des applications comme Skipr sur Bruxelles. Nous sommes forcés de travailler avec les données des opérateurs publics pour ces applications-là. Mais nous n’avons jamais travaillé directement pour un opérateur public. D’ailleurs, dans le cas de Brusselstransit, c’est une initiative de notre part, simplement en exploitant les données de la STIB. Nous essayons d’attirer l’attention sur les opérateurs publics, parce qu’on pense qu’il y a de belles choses à faire avec eux."