Bruxelles soutient 12 créations artistiques mixtes avec le projet KANGOUROE-BXL

La Ville de Bruxelles a présenté mercredi les 12 créations artistiques qui seront subsidiées dans le cadre de l'appel à projet KANGOUROE-BXL, lancé en décembre dernier en réaction aux coupes drastiques datant de début novembre dans les subsides culturels flamands.

Ce sont 12 créations réunissant francophones, néerlandophones mais aussi d'autres communautés qui vont être subsidiées entre 5.000 et 25.000 euros sur les 105 candidatures reçues. Le montant total de l'enveloppe débloquée est de 200.000 euros. Les projets artistiques sont particulièrement variés. Ils vont du théâtre-action à la danse contemporaine, en passant par le hip hop, la fable, la visite guidée participative et le cirque.

"Il y a des vrais passerelles qui existent dans ce monde culturel, qui ne sont pas les barrières que l'ont peut rencontrer surtout dans le monde politique", a déclaré le bourgmestre de la Ville, Philippe Close, en référence aux liens tissés entre les artistes francophones et néerlandophones à Bruxelles. "En tant que capitale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Flandre, de la Belgique et de l'Europe, on veut montrer que ces passerelles font sens, raison pour laquelle cet appel à projets devrait être pérennisé dans les prochains budgets".

L'échevine chargée des Affaires néerlandophone, Ans Persoons, remarque que "cette dynamique existe à Bruxelles depuis longtemps, mais il est souvent difficile de trouver un soutien financier, précisément car elle dépasse les limites traditionnelles des communautés".

L'échevine de la Culture, Delphine Houba, ajoute que les coupes de 60% dans les subventions allouées aux porteurs de projets et de 6% sur les ressources de fonctionnement de certaines de ses institutions culturelles ont fait l'effet d'une "baffe dans la figure du secteur culturel bruxellois".

"La Ville n'avait pas les moyens de suppléer aux millions de coupes. Alors, elle a choisi de soutenir des projets innovants qui amènent différentes communautés à travailler entre elles. Bruxelles a des francophones et des néerlandophones, mais compte aussi en tout 184 nationalités", selon Mme Houba. Elle explique que Kangouroe fait référence aux grandes institutions qui vont prendre soins des plus petits artistes en accueillant les nouvelles créations subventionnées. L'échevine Houba estime que cet appel à projets se veut aussi réconfortant en cette période de déconfinement pour le secteur culturel, car il a été fortement brimé par la crise sanitaire.