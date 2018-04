Bruxelles: six restaurants emblématiques du centre-ville en procédure de réorganisation judiciaire

Sur la Grand'Place, la terrasse du restaurant la Rose Blanche affiche complet et pourtant la période est rude. Six établissements du centre-ville (La Taverne du passage, la Rose Blanche, Vincent, L’Estaminet du Kelderke, T’Kelderk et la Brouette) ont demandé au tribunal de commerce de Bruxelles une réorganisation judicaire pour éviter la faillite. Leur chiffre d’affaires a baissé de 30% en 2016.

2016 : l’année noire

Baisse de la fréquentation touristique après les attentats ou encore travaux dans la ville, pour le propriétaire Yves Deflandre, les raisons sont multiples.

“Nous avons subi la mise en place un peu maladroite du piétonnier, nous avons essuyé les attentats de Bruxelles, la même année en 2016 la fermeture de l’axe Nord-Sud de la ville avec le tunnel Stéphanie donc tout ça fait beaucoup pour des restaurants qui sont tous situés dans le même périmètre”.

Aujourd’hui, le groupe remonte doucement la pente avec un chiffre d’affaire qui égale celui de 2014. Selon Yves Deflandre, une faillite n’est donc pas envisageable.

Un coup dur pour l’Horeca

Depuis le début de l'année 14 restaurants emblématiques ont fait faillite dans la capitale.

Pour Christian Bouchat du syndicat FGTB, l'arrivée des caisses intelligentes il y a deux ans n'est pas étrangère au phénomène. Les restaurateurs n'ont plus d'autres choix que de déclarer toutes leurs recettes.

“Le problème c’est comment passer d’un système illégal à un système où l’on sait tout tracer. Les fraudeurs ont aujourd’hui de gros problèmes parce qu’ils n’ont pas tout déclaré pendant de longues années et maintenant tout se voit”.

Caisses intelligentes, attentats ou travaux, quoi qu'il en soit aujourd'hui le s six restaurants du groupe Accueil et Tradition espèrent obtenir un plan de remboursement sur cinq ans.