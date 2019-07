Après une arrivée au sprint, remporté par le Néerlandais Mike Teunissen, Bruxelles connaîtra ce dimanche le deuxième volet du Grand Départ du Tour de France 2019. Au menu, l'exercice très particulier du contre-la-montre par équipes.

Le parcours de 27,6 km traverse la capitale. Du Palais Royal à l'Atomium, l'un des symboles de Bruxelles depuis l'Exposition de 1958, la route emprunte de larges artères, promesse d'une moyenne élevée pour l'équipe victorieuse. Le départ de la première équipe prévu pour 14h30, les arrivées se feront entre 15 et 17 heures. Vers 13h00, il y avait déjà 200.000 spectateurs aux alentours du parcours, selon la police.

►►► Revivez la première étape en images

►►► Les communes de la première étape vues du ciel

►►► Les meilleurs endroits pour assister à la course ce dimanche

Le Village se prépare

Dans le Parc Royal, on en est encore aux préparatifs. Hier, plus de 100.000 personnes étaient présentes dans la Capitale dans la matinée, et 500.000 toute la journée.