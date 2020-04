Bruxelles : reprise de certaines formations en alternance

La première étape du déconfinement approche, avec lundi, la reprise de l’activité dans certaines entreprises. Mais à Bruxelles et en Wallonie, certains ont déjà pu être déconfinés avant l’heure : ce sont les stagiaires qui suivent une formation en alternance (cours/stages) dans des secteurs essentiels.

On voulait soulager nos collègues

"Je suis contente d’être là, sourit Pauline Stroomer, que nous rencontrons ce jeudi matin sur son lieu de travail, l’animalerie Tom and Co de Laeken. C’était très frustrant de rester à la maison, savoir que nos collègues étaient là à travailler, on voulait les soulager un peu".

Recours à l'interim

Car si Pauline a pu reprendre son stage de conseillère en vente et bien-être des petits animaux domestiques en début de semaine, le magasin, lui, n’a jamais fermé. Voilà un an et demi qu’elle y travaille quatre jours par semaine (le cinquième c’est cours), autant dire qu’elle a manqué à son patron. "Nous évidemment on est contents de retrouver [les stagiaires de formation en alternance], confirme George Sarikas qui gère trois magasins du même type à Bruxelles. D’un point de vue pratique, ce sont des mains en moins. Ils n’ont pas été présents pendant 7 semaines, on a dû se débrouiller autrement, on a eu recours à de l’intérim, ou à d’autres étudiants qui eux ont pu travailler".

Forte demande

"Depuis le début de la crise sanitaire, les autorités fédérales n’ont jamais vraiment formellement interdit ce type d’activité. Mais la région avait décidé de suspendre ces contrats tripartites région-employeur-stagiaire, explique Pauline Lorbat, porte-parole du Ministre Bruxellois Bernard Clerfayt en charge de l’emploi et de la formation professionnelle. Comme il y avait une forte demande de reprise, Bruxelles et la Wallonie ont décidé d’en relancer certaines à partir du lundi 27 avril, à condition de respecter strictement les mesures de sécurité".

150 stagiaires

A Bruxelles, 12 formations dans les secteurs essentiels sont concernées, pour 150 stagiaires en "chef d’entreprise" de plus de 18 ans. Parmi elles: responsable de rayon, shop manager, boucher, boulanger, entrepreneur de pompes funèbres, directeur de maison de repos ou accueillant d’enfant.

En ce qui concerne les cours de Pauline Stroomer, un jour par semaine à Uccle, eux restent suspendus. Elle attend d’ailleurs impatiemment les consignes concernant sa fin de cursus.