Bruxelles: qui sont les 36 nouveaux élus du PTB?

Bruxelles a connu une vague verte mais a également connu une percée rouge vif lors de ces élections communales. Le PTB renforce considérablement sa présence là où il comptait déjà un élu comme à Molenbeek et Schaerbeek et s'installe pour la première fois dans d'autres communes comme à Anderlecht et Saint-Gilles. Mais qui sont ces 36 élus PTB? Anderlecht A Anderlecht, le PTB passe de 0 siège en 2012 à 7 sièges. Une percée fulgurante dans cette commune de plus de 100.000 habitants, quand on sait également que la tête de liste n'a que 27 ans. Candidat pour la première fois en 2012, Giovanni Bordonaro, journaliste de formation, récolte alors 58 voix. En 2018, changement de dimension: Giovanni Bordonaro fait 2050 voix. Il se classe dans le top 5 des voix de préférence sur Anderlecht derrière des Eric Tomas et Gaëtan Van Goidsenhoven. D'autres candidats PTB à Anderlecht performent tout autant: Yasmina Messaoudi (enseignante) avec 1730 voix, Fatima Ben Haddou (accueillante) 1172 voix ou encore Saïda Ben Haddou (accueillante) avec 1068 voix. A noter que sur Anderlecht, le PTB présentait une liste incomplète. Autre particularité: le PTB Anderlecht n'a pas produit d'affiches électorales pour tous ses candidats, question de budget. Ce qui n'a pas empêché Fatima Ben Haddou et Saïda Ben Haddou d'être élues avec des scores personnels impressionnants. A Anderlecht, commune populaire, la section PTB annonce compter plus de 120 membres. Elle a fait campagne sur la précarité, la construction de logements de sociaux ou encore la nécessité de mettre en place un ramassage mensuels des encombrants.

Les candidats PTB à Anderlecht. - © PTB

Schaerbeek Le conseil communal de Schaerbeek comptait un élu PTB depuis 2012, à savoir Axel Bernard. Depuis ce dimanche, le PTB compte 6 élus. A leur tête, donc, Axel Bernard. Cet avocat actif dans les droits des sans-papiers avant de devenir journaliste pour le magazine du parti "Solidaire" a été le premier conseiller communal PTB à Schaerbeek. En 2012, il est sans-emploi, se présente aux élections et recueille 452 voix. Six ans plus tard il en recueille 1891. Dans l'opposition pendant six années, il a notamment protesté contre la hausse des frais de garderie dans les écoles, dénoncer l'installation du grillage autour du cimetière multiconfessionnel, réclamé la rénovation du parc de logements sociaux schaerbeekois après un incendie mortel survenu rue Severin. Dans ce dernier cas, certains diront que le PTB a récupéré un drame à des fins électoralistes. Mais pour le parti, il en va de la sécurité des locataires et de la responsabilité des pouvoirs publics. Le PTB a également pointé du doigt le cumul de plusieurs mandataires schaerbeekois comme le bourgmestre Bernard Clerfayt (DéfI) ou l'échevin du Commerce sortant Etienne Noël (Libéraux schaerbeekois). Axel Bernard sera accompagné sur les bancs du conseil communal par Claire Geraerts, figure connue du milieu médical de Schaerbeek. Claire Geraerts (1214 voix ce dimanche) a fondé une maison médicale (La Clé) qui offre des soins à un public précarisé. Ici aussi, certains accuseront le PTB d'avoir utilisé cette patientèle à des fins politiques. Claire Geraerts est également députée régionale bruxelloise et très active dans le soutien aux réfugiés, à Bruxelles mais aussi à l'étranger. A noter que parmi les néo-élus PTB schaerbeekois, on compte un pompier Youssef Hammouti ou encore une gardienne de la paix, Fatima Ben Abbou. Les autres élus sont Abdelhakim El Karaoui et Leïla Lahssaini, avocate spécialisée dans le droit du travail. Dernière indication: Michaël Verbauwhede, député régional, n'a pas été élu. Il poussait la liste.

Axel Bernard à gauche. - © PTB

Ville de Bruxelles Mathilde El Bakri, députée régionale, emmenait la liste PTB à la Ville de Bruxelles. Son score personnel est sans appel: 2901 voix. C'est plus que la très médiatisée tête de liste MR Alain Courtois (2760). Au conseil communal, le PTB passe de 0 à six sièges. Comme à Anderlecht, le PTB s'installe de manière visible sur les bancs de l'assemblée locale. Impossible pour la future majorité PS-Ecolo d'ignorer cette opposition qui a fait sa campagne sur la bonne gouvernance - Mathilde El Bakri a participé à la commission d'enquête Samusocial et un travailleur du Samusocial figurait sur sa liste à Bruxelles - , la construction de logements sociaux, la mise en place d'écoles bilingues... Mathilde El Bakri, 33 ans, est également issue du milieu médical puisqu'elle a dirigé la maison médicale La Clé à Schaerbeek. Au conseil communal, elle sera accompagnée de Bruno Bauwens (travailleur social de 47 ans), Zahour Loulaji (703 voix, issue du milieu associatif), Abdelmajid Tahiri (1006 voix) et Naïma Bakkioui (767 voix).

Les deux premiers de la liste PTB à la Ville de Bruxelles. - © PTB

Saint-Gilles Pas de liste PTB complète à Saint-Gilles mais quatre nouveaux élus: Loïc Fraiture, Elica Sacco, Khalid Talbi, Farid Belkhatir... Saint-Gilles est une commune historiquement liée aux mouvements d'extrême-gauche, qui se rassemblent notamment dans les brasseries du Parvis. Pourtant, en 2012, le PTB n'est pas parvenu à faire son entrée au conseil communal malgré la présence de Benjamin Pestieau (responsable régional bruxellois) en tête de liste. En 2018, les choses changent et paient. Le pari de la jeunesse certainement, avec une tête de liste de 31 ans, enseignant et délégué syndical. Loïc Fraiture, Liégeois d'origine, milite au sein du mouvement citoyen ToutAutreChose et en faveur des réfugiés, comme bon nombre de "PTBistes". Ce dimanche, il a récolté 744 voix. L'accompagnent au conseil communal Elisa Sacco (361 voix, employée), Khalid Talbi (614 voix, employé et délégué syndical), Farid Belkhatir (247 voix). Pendant la campagne, le PTB saint-gillois a fait campagne autour des thèmes des logements sociaux vides, les frais de garderie, les violences policières dans le quartier Jacques Franck ou encore le stationnement. Ecolo, allié du PTB sur ces différents thèmes, devra cette fois faire avec cette nouvelle opposition, si les Verts rentrent dans une majorité avec le bourgmestre Charles Picqué (PS).

Trois élus du PTB de Saint-Gilles. - © PTB

Molenbeek Dirk De Block, conseiller communal sortant, ne sera désormais plus seul sur les bancs de l'opposition PTB à Molenbeek. Sept élus PTB siégeront dans cette commune: Dirk De Block donc (2001 voix), Hind Addi (1152 voix, médecin), Luc Vanwauwenberge (569), Joke Vandenbempt (472), Mohamed El Bouazzati (756), Mohamed El Bouzidi (626), Mohamed Amine Akrouh (494). Pendant six ans, les prises de parole de Dirk De Block, militant de la première heure et responsable des mouvements de jeunesse du PTB, ont été remarquées lors des séances du conseil communal. Ici aussi, les thèmes de prédilection restent les mêmes: précarité, fin des garderies scolaires payantes, création de logements, soutien aux travailleurs communaux quant à leurs condition de travail... Mais aussi un positionnement en faveur des Palestiniens et pour le boycott des entreprises molenbeekoises "impliquées dans la colonisation de la Palestine". Un discours qui porte dans cette partie de la Région bruxelloise.

Dirk De Block, la tête de liste à Molenbeek. - © PTB

Ixelles En Région bruxelloise, le PTB a concentré ses forces sur les communes importantes. Le PTB ixellois a donc du composer avec une liste incomplète, à peine 10 candidats sur 43 possibles. Malgré cela, le PTB entre au conseil communal et fait deux sièges: Caroline De Bock (811 voix) et Gilles Marot (215 voix). Caroline De Bock incarne aussi la jeunesse au PTB. Âgée de 25 ans, Caroline De Bock est étudiante et présidente du mouvement des jeunes du PTB, le Comac. A Ixelles, le PTB revendique une base de 120 membres. Dans son programme, le PTB a mis l'accent sur la construction de 4000 nouveaux logements sociaux et la réduction du nombre d'élèves par classe. Le parti dénonce aussi le lobbying des promoteurs immobiliers dans la commune.

Caroline De Bock fait son entrée au conseil communal. - © PTB

Forest A Forest, le PTB, absent du scrutin en 2012, décroche ses quatre premiers sièges au sein du conseil communal. Ils seront occupés par la tête de liste Stéphanie Koplowicz (851 voix), Simon De Beer (303), Nabil Boukili (442) et Mustapha Al Masude (291). Stéphanie Koplowicz est âgée de 40 ans et travaille dans un espace de co-working, Factory Forty à Forest. Elle a également travaillé dans la communication et dans le domaine de l'art. Avec l'éviction du bourgmestre Marc-Jean Ghyssels, le PTB perd un adversaire de taille. A plusieurs reprises, le mayeur sortant s'en est pris au PTB local dans des dossiers comme les sanctions pour les enfants en retard à l'école et les cadeaux fiscaux à l'usine Audi. Reste à savoir comme le PTB va se positionner face à la nouvelle majorité Ecolo-MR-cdH qui sera dirigée par Stéphane Roberti.

Stéphanie Koplowicz. - © PTB