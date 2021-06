Bruxelles : quand une patrouille de police aide une famille de canards à traverser la rue (vidéo)

Volontairement ou involontairement, la police bruxelloise semble multiplier les actions pour offrir une nouvelle image à la population. Après les membres des forces de l’ordre de capitale qui jouent au foot avec des jeunes, qui interrompent toute la circulation pour permettre à une dame âgée de traverser, la zone de Bruxelles-Ixelles qui lance son propre compte TikTok, voici les policiers qui aident une famille de canards à traverser la chaussée.

L’image, de qualité moyenne et publiée ce jeudi sur Youtube, montre une patrouille de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles s’arrêter à hauteur du carrefour à plusieurs branches au bout du boulevard Général Jacques, près du Bois de la Cambre. Une policière sort du véhicule et aide alors deux canards, suivis par leurs petits, à traverser le rond-point de l’étoile, de l’avenue du Congo vers le boulevard. Elle les encadre, suivie de son ou sa collègue dans le véhicule, évitant ainsi que les volatiles ne se fassent écraser par la circulation. Les canards, escortés, poursuivent alors leur chemin sur le trottoir.

Relâchés aux étangs d’Ixelles

"Jeudi après-midi vers 15h, une patrouille a été dépêchée avenue des Courses à Ixelles suite à un appel d un riverain inquiet de voir une famille de canards (en ce qui compris des canetons donc) assez éloignée des étangs d’Ixelles et surtout risquant de se faire écraser dans la circulation, traversant régulièrement la route", détaille Ilse Van de Keere, porte-parole de la zone Bruxelles-Ixelles. "Une équipe de la brigade d’intervention de notre zone de police, et plus particulièrement celle d’Ixelles, s’est rendue sur place et avec l’aide d’un riverain a réussi à mettre toute la famille à l’abri, à savoir dans la cour d’un riverain le temps de trouver une solution qui a été de mettre les canetons dans une boîte en carton afin que les parents les suivent jusqu’aux étangs d’Ixelles où ils ont été relâchés sous bonne escorte policière."

Sur Youtube, on peut entendre l’auteur de la vidéo expliquer qu’il a déjà vu cette scène. Des policiers qui aident des canards à traverser, ce n’est en effet pas une première : une scène similaire s’était déjà produite il y a quatre ans, à Etterbeek et avait été photographiée.