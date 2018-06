Bruxelles: quand une maman accouche dans le taxi de Baptiste

"Exceptionnel!" C'est ainsi que Baptiste commente l'événement qui s'est produit dans son taxi, le mercredi 6 juin, vers 12 h 30. Une maman a accouché dans son véhicule, à la porte des urgences du CHU Saint-Pierre dans le centre de Bruxelles. Baptiste Aruhamiliza, que la RTBF a rencontré, n'est taximan que depuis 15 mois et c'est certainement le souvenir le plus fort de sa jeune carrière.

"Ce jour-là, je bouclais une course du côté de la rue des Tanneurs lorsqu'un homme m'a interpellé en rue et demandé si je pouvais rapidement conduire sa femme à l'hôpital", se souvient Baptiste qui accepte sans hésiter. Direction l'hôpital Saint-Pierre non loin de là. Le taximan ne remarque pas la grossesse à terme de la dame. "Elle portait des vêtements amples, traditionnels arabes. Du coup, cela ne sautait pas aux yeux. Si ce n'est qu'elle avait l'air très fatiguée. Dans le taxi, elle était allongée sur son mari."

"Il est là! Il est là!"

Baptiste perçoit un stress à l'arrière de sa voiture. Une certaine excitation. A hauteur de la rue Haute, il entend la dame crier: "Il est là!" Qui, se demande le chauffeur? "Pour moi, elle parlait d'une personne extérieure avec son mari."

En quelques secondes, les trois arrivent aux portes des urgences. Le papa bondit du taxi pour aller chercher rapidement le personnel médical. Baptiste, lui, est seul avec la maman. A ce moment, il comprend ce qui arrive: elle est enceinte et présente les premiers signes du travail. "Je la rassure, je lui parle. Je sors et je fais le tour pour aller de son côté. C'est là que je remarque que le bébé est entre ses jambes, dans sa robe. Par pudeur, je n'ai pas trop regardé." Tout va très vite: un infirmier portant une blouse verte accourt avec des serviettes et réceptionne le bébé. Baptiste, ému, se rappelle: "Il a crié: c'est un garçon, c'est un garçon! On a ramené une civière, on a pris en charge la maman et le bébé. Et ils sont rentrés à l'intérieur."

Tout est bien qui finit bien. Baptiste, lui, ne peut rester plus longtemps et doit reprendre son service. Ce qu'il vient de vivre n'est pas près de quitter son esprit. "Un événement pareil dans mon taxi, c'est vraiment incroyable", ajoute Baptiste. "En même temps, je me suis dit que si l'accouchement avait eu lieu avant, sur la route, cela aurait peut-être été plus difficile."