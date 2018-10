Bruxelles: quand un morceau d'un plafond du Palais d'Egmont s'effondre

Sur des photos prises peu après l'incident, on peut constater les dégâts. Un bloc assez lourd s'est détaché pour atterrir sur une chaise au point de l'endommager. L'incident est confirmé par la Régie des Bâtiments. Fort heureusement, la salle était inoccupée, il n'y a donc pas de blessé.

Rapidement, la salle est fermée. Finies les occupations et les locations! Car le Palais d'Egmont, c'est un peu le joyau du Service public fédéral Affaires étrangères. C'est là que la Belgique y reçoit ses hôtes étrangers de marque ou organise des conférences. Le Palais d'Egmont, dont la toute première aile remonte tout de même à 1532, s'articule autour d'une cour intérieure et compte neuf salles, des galeries, une bibliothèque, un Atrium... Chaque espace peut être loué, dont le salon des Tapisseries. Elle a reçu l'ancien président français Nicolas Sarkozy (lorsqu'il remet la légion d'honneur au ministre belge Didier Reynders ), le ministre russe Serguei Lavrov, des dirigeants européens, étrangers... Le salon des Tapisseries est un espace de 18 mètres sur 7 pouvant accueillir 120 personnes. Il plait en raison de ses moulures, de ses tapisseries sur les murs, de ses lustres, de son mobilier classique...

Champignons?

La chute du plafond est donc un coup dur pour la Régie des Bâtiments et les Affaires étrangères. Depuis l'incident, plusieurs étançons ont été placés pour soutenir la partie supérieure de la salle. En réalité, on craint un problème plus profond: la présence de champignons (mérule?) rongeant les structures des parties anciennes du Palais d'Egmont, notamment toute l'aile de gauche.

"Des analyses sont en cours pour déterminer ce qui est à l'origine du problème", se contente d'indiquer Johan Vanderborght, porte-parole de la Régie des Bâtiments. Les résultats ne devraient être connus, selon nos informations, qu'au printemps 2019. Si la crainte devait se confirmer, ce sont de lourds travaux de rénovation qui devront être entrepris. Compte-tenu des procédures, le chantier ne pourrait débuter que fin 2019 voire début 2020. En attendant, certains services des Affaires étrangères, qui occupent l'aile gauche bâtiment, devront déménager.