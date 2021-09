Bruxelles-Propreté: les perturbations de ramassage se poursuivent ce jeudi

Les collectes de sacs blancs, jaunes et bleus sont perturbées dans plusieurs communes de Bruxelles ce jeudi matin. Le ramassage des déchets est perturbé dans le centre-ville (sacs jaunes) et à Molenbeek et ses alentours (pour les sacs blancs, jaunes et bleus).

En cause, un mouvement de grève du personnel au sein du dépôt de Bruxelles-Propreté de Neder-over-Heembeek. La moitié du personnel de ce dépôt, de même qu'une dizaine de travailleurs du dépôts du Bempt, sont en grève.

Des équipes doivent démarrer leurs tournées en cours de matinée. Une partie devrait également arrêter le travail. Le mouvement de grève pourrait se poursuivre vendredi et samedi.