Bruxelles-Propreté : les collectes perturbées par un mouvement de grève

Beaucoup de sacs blancs et jaunes sont restés sur les trottoirs bruxellois ce jeudi. En cause, un mouvement de grève spontané qui a fortement perturbé les collectes sur les territoires de Bruxelles-Ville, Forest, Saint-Gilles, Ixelles et Uccle.

Renseignement pris auprès du porte-parole de l'agence régionale, "deux des trois secteurs bruxellois de collecte sont touchés par le mouvement. La grève n'est pas totale, mais elle est bien suivie", nous indique Etienne Cornesse.

Tournées de rattrapage

Les habitants des communes concernées sont invités à laisser leurs sacs blancs et jaunes sur leur trottoir. "Des tournées de rattrapage ont déjà eu lieu ce jeudi après-midi. D'autres sont prévues ce vendredi matin", précise Etienne Cornesse.