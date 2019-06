Bruxelles: plus de 50 crèches invitées à se mettre en règle depuis le 1er juin

Depuis le 1er juin dernier, les crèches situées en Région bruxelloise qui ne bénéficient d'aucun agrément de l'Office national de l'Enfance (ONE-francophone) ou de son pendant néerlandophone Kind & Gezin doivent se mettre en règle. 51 lieux d'accueil sont concernés. Il s'agit pour la plupart de crèches qui ne veulent être reprises sous aucun régime linguistique, s'estimant bilingue ou étrangère (pratiquant une langue qui n'est ni le français, ni le néerlandais).

En 2017 a été créé pour ces crèches un statut hybride, suite notamment à la mort d'un bébé de 10 mois dans un établissement non agréé de Berchem-Sainte-Agathe. Concrètement, l'ordonnance du 27 mars 2017 prévoit que ces crèches sollicitent un agrément de la Cocom, la Commission communautaire commune (via son organisme Iriscare). L'ordonnance est d'application depuis ce 1er juin.

Ces crèches sont-elles donc dans l'illégalité depuis le 1er juin? Pas encore. Mais le temps presse. "D'abord, la Cocom va envoyer la semaine prochaine un courrier d'information aux crèches non agrées", explique le cabinet de la ministre sortante compétente en la matière à Bruxelles, Céline Frémault (cdH). Les gestionnaires de ces lieux vont alors devoir, sous trente jours, fournir des informations à la Cocom sur le statut de leur crèche et signaler s'ils envisagent une fermeture de leur propre initiative ou d'introduire une demande d'agrément Cocom.

Fermeture immédiate possible à l'issue d'une inspection

"Ensuite, une inspection mixte se rend sur place", ajoute le cabinet de la ministre. Mixte: c’est-à-dire un inspecteur Cocom plus un inspecteur soit Kind en Gezin soit ONE sur la base d’accords de coopération. Le but de l'inspection est d'établir si la crèche peut continuer à accueillir des enfants, le temps du traitement de sa demande d'agréation "ou si, au contraire, il y a mise en danger. Une fermeture immédiate peut également être ordonnée lors de l'inspection".

Une fois le constat établi, la Cocom adresse une mise en demeure officielle. "Dès réception de la mise en demeure, la crèche dispose alors officiellement de 15 jours soit pour fermer soit pour introduire une demande d’agrément."

Autorisation provisoire de 180 jours

Si le dossier introduit est complet, une autorisation provisoire de fonctionnement de 180 jours (la durée de traitement du dossier) est délivrée. Pendant cette période, des inspections peuvent toutefois encore avoir lieu.

Si, à l'inverse, aucune demande d'agrément n'est introduite ou "si la situation est impossible à gérer", un ordre de fermeture est envoyé. La commune est alertée et le bourgmestre concerné doit alors prendre un arrêté de fermeture si la fermeture n'a toujours pas eu lieu.

16 crèches concernées à Schaerbeek

A Schaerbeek, 16 milieux d'accueil de la petite enfance sans agrément ont été recensés. "Ces crèches étaient dans un vide juridique", souligne Déborah Lorenzino (DéFi), échevine de la Petite Enfance interpellée à ce sujet lors du dernier conseil communal par Mathieu Degrez (PS). "Combien d'enfants sont accueillis dans ces 16 crèches? La commune ne dispose pas de cette donnée. Ce sont des crèches privées qui ne sont pas gérées par la commune. Mais nous avons décidé de mener une politique proactive. Nous allons écrire à ces crèches et les informer de la mise en place de la nouvelle législation à Bruxelles. Si besoin, la commune peut les soutenir dans leurs démarches."

Rappelons que lorsqu'une crèche, cette fois agréée ONE ou Kind & Gezin, perd son agrément, la commune concernée est automatiquement alertée. A charge alors du bourgmestre de procéder à la fermeture des lieux.