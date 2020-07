Bruxelles : plus de 40 pompiers du SIAMU agressés l'an dernier

En Région bruxelloise, 43 pompiers ont subi une agression alors qu’il était en mission au cours de l’année dernière. C’est environ un quart de plus par rapport à 2018 (31 faits). Ces chiffres, communiqués par Pascal Smet (sp.a / one.brussels), secrétaire d'Etat en charge du SIAMU, montrent que comme le rappelle régulièrement le syndicat SLFP-Pompiers, le phénomène devient inquiétant.

Dans quelles communes les agressions sont-elles les plus récurrentes ? 14 cas ont été recensés sur le territoire de la Ville de Bruxelles (comme ce pompier frappé au visage en août 2019 à Laeken) et 11 sur Molenbeek-Saint-Jean. Ces deux communes étaient déjà en tête du classement en 2018 avec respectivement 10 et 12 agressions.

"Pour l’année 2018, 35% des faits sont issus des événements essentiellement celui du Nouvel an", rappelle Pascal Smet dans sa réponse à la question écrite de la députée CD&V Bianca Debaets. Pour l’année 2019, 14% des faits ont été rapportés lors du Nouvel an. Ces deux nuits-là avaient été particulièrement agitées avec des faits de violence, d’incendie de mobilier urbain, de véhicules et des vols dans des commerces. Le 1er janvier 2019, un camion du service incendie avait même été caillassé.