Bruxelles : piétonnisation partielle de la rue et de la place Sainte-Catherine

Une partie de la rue Sainte-Catherine et de la place du même nom sont piétonnisées à compter de ce vendredi, a annoncé la Ville de Bruxelles.

Des bacs à fleurs ont été installés aux extrémités de la zone piétonne, notamment aux intersections de la rue Sainte-Catherine avec les rues des Poissonniers et du Vieux marché aux grains. La moitié de la place devient également uniquement accessible aux piétons et cyclistes, à l'exclusion donc des voitures.

Une partie de l'espace libéré permettra d'installer des arceaux à vélos ainsi que de nouvelles terrasses.

Les livraisons seront facilitées grâce à la création d'espaces spécifiques, accessibles le matin de 4h à 11h.

Les aménagements sont temporaires. Ils seront prochainement remplacés par un réaménagement complet qui fait actuellement l'objet d'une étude. Ans Persoons, échevine de l'Urbanisme et des Espaces publics, assure notamment que des arbres seront plantés dans la rue Sainte-Catherine.

"Cette artère est sans doute une des rues commerçantes où on peut trouver les meilleurs commerces de bouche: poissonneries, charcuteries, pâtisseries, épiceries et bien d'autres choses encore...", fait valoir le bourgmestre Philippe Close qui veut permettre aux touristes et Bruxellois d'arpenter la rue Sainte-Catherine "en toute quiétude dans une ville apaisée."

"C'est également un axe piéton et cycliste de premier ordre", ajoute Bart Dhondt, échevin de la Mobilité de la Ville de Bruxelles.

Fabian Maingain, échevin du Commerce, explique que le projet est "co-construit avec les commerçants, afin de renforcer l'attractivité de cette rue commerçante idyllique concentrant de nombreux commerces de bouches d'exception qui bénéficieront d'un espace économique plus agréable et de terrasses étendues."

Wouter Vermeulen, propriétaire du restaurant Noordzee et président de l'association des commerçants, félicite l'initiative. "Une rue jeune, dynamique et écologique où aussi bien les habitants que les commerçants se sentent bien ! Tout cela sans perdre le caractère exceptionnel de la rue et du quartier." Sébastian Dupont, propriétaire des restaurants Nona, le rejoint: "NONA a toujours été en faveur de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine. (...) Les rues piétonnes sont l'avenir d'une ville vivante et offrent un cadre bien plus agréable pour les piétons et les cyclistes."