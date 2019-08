Bruxelles: pas assez de places vélo sécurisées

Les vols de vélo ont beaucoup augmenté ces dernières années. Selon le dernier rapport statistique de criminalité de la police fédérale, 3719 plaintes ont été déposées en Région bruxelloise en 2018, contre 1500 il y a 10 ans. Une solution pourrait être de mettre son vélo dans un endroit sécurisé. Actuellement, la plateforme CycloParking propose environ 1500 emplacements pour les vélos dans 14 des 19 communes bruxelloises. Cette offre est encore insuffisante, selon Joachim Selvais, collaborateur administratif chez CycloParking. "Niveau attente, on a à peu près 550 demandes confirmées sur notre nouvelle plateforme. On a encore environ 2000 anciennes demandes qui ne sont pas encore confirmées." Les délais d’attente sont très variables et peuvent aller de quelques jours à parfois plus d’un an. Pour remédier à cette situation, un parking intérieur dans les Marolles et une trentaine de box dans différentes communes seront installés avant la fin de l'année. Mais on est encore loin des 10 000 places vélo sécurisées demandées par le GRACQ, une association de cyclistes. "A Bruxelles, pour l'instant, si on combine toutes les solutions existantes, on se retrouve avec environ 4000 ou 4500 places", dénombre Geoffrey Usé, président du conseil d'administration. "Il y a donc encore une grande marge de manœuvre pour pouvoir répondre à la demande des cyclistes bruxellois."

Difficile de trouver une place pour le vélo cargo Un espace pour les vélos surdimensionnés est déjà disponible dans le parking de la Bourse, dans le centre de Bruxelles - © Cynthia Deschamps/RTBF Toujours plus de Bruxellois se tournent vers le vélo comme moyen de locomotion, ce qui entraîne parfois des difficultés pour trouver un endroit où l'attacher. C'est encore plus compliqué avec un vélo cargo, qui prend plus de place. "Nous avons comme projet d'installer un box pour vélos cargo à Jette. Ces types de boxes ne sont pas faciles à installer car ils sont beaucoup plus grands", remarque Joachim Selvais. "Quand nous créons de nouveaux parkings plus grands, nous tentons de proposer des places pour cargo. Nous utilisons nous-mêmes un vélo cargo pour l'entretien de nos box à vélos, nous connaissons donc les difficultés pour trouver un endroit où le laisser." Pour information, à la Bourse, il y a déjà un parking pour des vélos surdimensionnés comme des tandems, des tricycles ou encore des vélos cargo.

CycloParking, comment ça marche ? "Vous vous inscrivez sur notre plateforme, vous créez un compte, vous rentrez l'adresse de votre domicile puis vous cliquez sur le bouton orange pour demander une place", explique Joachim Selvais. "Si des parkings sont déjà à proximité, vous êtes inscrit sur une liste d'attente. Si non, nous mettons cela en carte et nous informons les pouvoirs publics, qui eux installent et développent plus de parkings." Il faudra vérifier que vous vivez dans l'une des communes qui sont reprises dans le projet. La majorité des communes bruxelloises le sont, mais CycloParking reçoit aussi beaucoup de demandes de personnes résidant dans d'autres communes, comme Woluwé-Saint-Lambert ou Saint-Josse-ten-Noode. "La bonne nouvelle, c'est que elles aussi proposent des boxes à vélo", se réjouit M. Selvais.