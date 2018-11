Bruxelles-Nord: contrôles d'alcolémies, de drogues au volant et de sécurité routière

Durant le weekend du 24 et 25 novembre, la police locale de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode) a organisé 6 contrôles routiers BOB/drogue au volant et trois opérations sécurité routière sur son territoire, fait-elle savoir par communiqué.

Lors de ces contrôles, 142 conducteurs ont été contrôlés tout au long du weekend: en journée, en soirée et durant la nuit de samedi à dimanche. 9 conducteurs étaient sous l’influence de l’alcool et deux conducteurs étaient sous l’influence de stupéfiants. 92,2% des conducteurs ont soufflé "SAFE" lors de ces contrôles.

Lors des autres opérations afin d’améliorer la sécurité routière sur son territoire, la zone de police Bruxelles Nord a également dressé 173 PV pour stationnement gênant. Stationnés sur le trottoir, en double file, sur un ilot directionnel, sur un coin ou sur un passage pour piétons, ces comportements mettent en dangers tous les autres usagers de la route. 22 PV ont été dressés pour non port de la ceinture et 2 PV pour vitesse inadaptée.

Enfin, suite à plusieurs plaintes de riverains, une opération a été organisée au carrefour des rues Van Oost et Fraikin pour non-respect du sens interdit suite au chantier en cours. 16 PV pour non-respect de la signalisation ont été dressés par les policiers de la zone Bruxelles Nord.

Résultats de cette opération: 173 PV pour stationnement gênant et 142 conducteurs ont soufflés (92,2% de souffles "SAFE").