Bruxelles Nature envoie l'administration régionale en correctionnelle pour des abattages illégaux d'arbres à Woluwe-Saint-Lambert

Les faits datent du mois d'octobre 2018. Pour dégager l'accès à la piste cyclable le long du boulevard de la Woluwe, la Région bruxelloise demande à un entrepreneur d'abattre et d'élaguer quelques arbres, dont certains sont malades. Mais l'entrepreneur outrepasse sa mission. Il abat plus d'arbres que prévu et surtout, il "nettoie" le bois du Vellemolen en rasant la végétation du sous-bois.