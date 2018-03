Bruxelles: Nataliya porte plainte au Comité P mais est accusée de coups et blessures sur policier

Pour comprendre, il faut remonter au 28 septembre 2017. Ce jour-là, Nataliya, pianiste qui a créé sa propre école à Bruxelles, stationne son véhicule rue de Ransbeek. "Je l'ai garée en face de mon domicile, devant des maisons en construction. Mais c'était un emplacement classique, le long du trottoir", se souvient très bien Nataliya, qui raconte son histoire à la RTBF. "Soudain, vers 21 h 40, un ouvrier sonne à ma porte et tape à ma fenêtre. J'ouvre et il me demande de déplacer urgemment mon véhicule parce qu'il doit évacuer un container sur un des chantiers. Je ne comprends pas cette demande. Tout d'abord, parce que j'ignore à qui j'ai affaire. Ensuite parce qu'il est tard et que ce n'est pas une heure pour évacuer un container dans un quartier résidentiel. Enfin, à l'endroit où j'ai garé ma voiture, il n'y a aucun panneau marquant une interdiction de stationner. Aucun!" Malgré l'insistance de l'ouvrier, Nataliya décide de ne pas déplacer son véhicule et rentre chez elle, pour enfin se coucher.

Mais vers 23 h 30, retour de l'ouvrier accompagné de deux agents de police de la zone Bruxelles-Ixelles. Ils sonnent. Vu l'heure tardive, Nataliya, 43 ans, dit avoir paniqué. Mais elle ouvre quand même. "Les policiers me disent eux aussi de déplacer mon véhicule et que même s'il n'y a pas de panneaux d'interdiction de stationner, je dois obtempérer. A nouveau, je ne comprends pas parce que je suis pas en infraction. Et puis, est-ce qu'il s'agit vraiment de policiers? Je suis une femme seule, je vis avec ma fille et ma mère. Je demande donc aux policiers de me dire qui ils sont et pourquoi ils dérangent les gens à une heure tardive pour une infraction qui n'existe pas."

Sa voiture ne bougera pas d'un centimètre

Le ton va alors monter et Nataliya décide de capter l'incident avec son smartphone. Selon Nataliya, l'un des deux policiers l'aurait repoussée (sans violence physique, insiste-t-elle) et lui aurait arraché son téléphone pour effacer ses photos. "Je suis choquée par son attitude mais je reste ferme: je ne bougerai pas mon véhicule, je suis en droit et je ne comprends pas que la police intervienne à la demande d'un ouvrier de chantier." Résultat final: les agents de police quittent les lieux et la voiture de Nataliya n'aura pas bougé d'un centimètre.

"Ce qui prouve bien qu'il n'y avait pas d'urgence", reprend la Heembeekois. "Cependant, je ne compte pas en rester là et je décide de porter plainte au Comité P suite à l'attitude des policiers et notamment du plus virulent des deux." Le 2 octobre, la plainte est déposée et un accusé de réception est envoyée le 19 octobre, comme la RTBF a pu le constater au travers des documents.

Nataliya sera auditionnée le 27 mars

L'histoire ne s'arrête pas là, comme le regrette Nataliya. En janvier, soit trois mois après les faits, elle reçoit un premier courrier de la zone de police Bruxelles-Ixelles. C'est une plainte des policiers qui accusent Nataliya de rébellion. Le 11 mars, soit il y a quelques jours, les choses se précisent. "C'est une convocation m'invitant à une audition. Je n'en crois pas mes yeux!" Nataliya contacte son avocat et se rendra à sa convocation le 27 mars prochain. "Je ne comprends pas. J'ai simplement voulu faire valoir mes droits et me voilà accusée de coups et blessures sur policier. Alors que je n'ai frappé personne! Dans ma plainte au Comité P, je n'ai jamais accusé, moi, les policiers de violences. J'ai tenté de relater les faits de la manière la plus objective. Toute cette histoire et ses conséquences ne sont pas logiques."

Reste que pénalement, ce dont les policiers accusent Nataliya peut lui valoir une privation de liberté selon le Code pénal. "Je n'ai pas peur", affirme la plaignante. "Car je sais que je n'ai rien fait. Ce que je demande, ce sont simplement des excuses. Des excuses parce qu'on ne sonne pas chez les gens à environ minuit pour une infraction inexistante. Et qu'on ne se comporte pas de la sorte avec une femme seule quand on est deux policiers. Lors de mon audition, je porterai à la connaissance des policiers des témoignages de voisins qui ont également été choqués."

Pas de commentaire

Nous avons contacté la zone de police Bruxelles-Ixelles pour obtenir sa version des faits. En raison de l'ouverture d'un dossier au Comité P ainsi qu'au parquet de Bruxelles, la porte-parole n'a pas souhaité faire davantage de commentaires. En tout cas, dans un courrier du 9 janvier 2018 adressé par la zone à Nataliya et signée par le chef de corps Michel Goovaerts, ce dernier indique être "particulièrement intransigeant sur la manière dont mes policiers se comportent avec le public et sur la qualité du service que celui-ci est en droit d'attendre de la part des agents".