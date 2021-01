Bruxelles, Molenbeek et Anderlecht encouragent le dépistage du diabète

La Ville de Bruxelles et les communes de Molenbeek-Saint-Jean et d'Anderlecht ont décidé de soutenir l'Association pharmaceutique belge (APB) dans la lutte contre le diabète, indiquent-elles vendredi. Elles prennent ainsi part au projet "Care test", qui vise à dépister gratuitement le public dans les pharmacies.

Pour les communes de Molenbeek et d'Anderlecht, ce dépistage a été entamé fin 2020 avec déjà de "très bons résultats", selon l'APB: "Une analyse préliminaire nous apprend déjà qu'un cinquième des patients devraient être renvoyés vers le médecin pour diagnostic".

"Nous pensons que les pharmaciens peuvent contribuer à la prévention et à une orientation plus précoce en bonne relation avec les médecins généralistes", explique Alain Chaspierre, pharmacien et secrétaire général de l'APB. "Car oui, la pharmacie et le pharmacien jouissent d'une grande accessibilité et d'un haut niveau de contact et de confiance avec l'ensemble de la population y compris des personnes qui n'ont pas de médecin généraliste ou qui le consultent peu".

L'APB souligne l'importance de cette campagne de prévention, à l'heure où un tiers des personnes diabétiques ignorent qu'elles le sont, ce qui retarde leur prise en charge. Environ 6,7% de la population adulte du pays est atteinte.