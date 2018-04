Bruxelles Mobilité recherche un nouveau directeur général

C'est l'administration qui brasse le plus de moyens financiers dans la capitale. Bruxelles Mobilité, qui gère les grandes infrastructures de mobilité sur le territoire régional, recherche un directeur général. L'offre d'emploi vient d'être diffusée. Il s'agit trouver un remplaçant à Jean-Paul Gailly (PS), qui arrivera au terme de son mandat de cinq ans en novembre prochain. Jean-Paul Gailly est également atteint par la limite d'âge.

Sortir de la crise des tunnels

Le nouveau directeur de Bruxelles Mobilité aura du pain sur planche. Il lui est demandé de réorganiser l'administration et d'installer un nouvel organigramme. Objectif: une structure plus efficace pour mieux répondre aux défis de l'avenir. Car ces dernières années n'ont pas été roses pour Bruxelles Mobilité avec notamment la crise des tunnels. Sans oublier le démantèlement du viaduc Reyers et ses conséquences, les nouveaux aménagements en transports publics qui suscitent des oppositions (Tram 9, Tram 94...), tout comme la rénovation de la chaussée d'Ixelles ou encore du boulevard Général Jacques.

La crise des tunnels a d'ailleurs accouché d'une commission spéciale parlementaire, d'un audit et d'une série de recommandations. Concrètement: un plan de transition baptisé "Route 66" (66 pistes d'amélioration) regroupant "un ensemble de projets autour desquels la nouvelle culture managériale se construit avec une identification des différents acteurs selon leurs rôles dans les programmes et projets transversaux".

"Bruxelles Mobilité est aujourd’hui inscrite dans un processus de réforme structurelle important qui vise notamment à organiser l’administration dans une optique "Plan and Design, Build, Maintain and Operate"", indique l'offre d'emploi. "Cette nouvelle structure doit répondre à un objectif d’efficacité et d’efficience et s’inscrire dans une culture managériale basée sur la transversalité et le mode collaboratif."

550 personnes au total

Le nouveau directeur général devra gérer une administration d'environ 550 personnes et lancer des recrutements pour que son administration puisse mener à bien l'ensemble de ses missions. Il est question d'une centaine d'embauches par vagues. Il devra en outre composer quelques mois avec le ministre sortant des Travaux publics Pascal Smet (SP.A) avant l'arrivée de son éventuel successeur, après les élections régionales de mai 2019.

Malgré l'ampleur du budget à gérer (plus d'un milliard d'euros, 4000 grands chantiers), la rémunération d'un directeur général en Région bruxelloise reste basse comparativement à d'autres directeurs dans le public, le para-public ou le privé: 48.281 euros bruts non indexés et hors primes. En termes d'avantages, le directeur bénéfice d'un véhicule de fonction, d'un libre-parcours STIB, d'une assurance hospitalisation ou encore de chèques-repas (8 euros par chèque).