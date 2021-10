Bruxelles mettra bientôt sur pied un fonds de garantie pour le secteur de l’événementiel

Le gouvernement bruxellois a adopté, en première lecture, un projet d’arrêté visant la mise en place d’un Fonds de garantie à l’attention des secteurs événementiels afin de permettre aux organisateurs d’être couverts pour des pertes financières liées à des annulations, des reports ou des restrictions de jauge pour des raisons sanitaires.

Un budget de 12,5 millions d’euros est prévu et devrait entrer en application début janvier 2022, après les avis de Brupartners, du Conseil d’Etat et la notification à la Commission européenne, a annoncé mardi la secrétaire d'Etat bruxelloise à la Transition économique, Barbara Trachte (Ecolo).

Les conditions d’octroi

Concrètement, il sera accessible à toute entreprise bruxelloise organisant un événement se déroulant sur le sol bruxellois. L’événement devra être de nature temporaire, être accessible au public moyennant paiement et être liée à l’art, au divertissement ou aux loisirs (y compris les foires et congrès). Pour les événements annulés, le Fonds couvrira les dépenses non récupérables et non annulables de l’événement jusqu’à maximum 30% du budget global de l’événement. Pour les événements reportés, le Fonds couvrira 90% des dépenses qui ne peuvent être reportées. Enfin, pour les événements subissant une restriction de jauge forcée, le Fonds couvrira 100% des remboursements des tickets liés à la réduction de la jauge.

Pour chacune de ces situations, le montant plafond de la garantie atteindra 150.000 euros, avec un maximum de 750.000 euros par entreprise si plusieurs événements d’une même entreprise devaient être couverts par le Fonds de garantie. Les dossiers de candidatures pourront être déposés à partir du 3 janvier 2022 auprès de la s.a. ST’ART à qui la Région bruxelloise a confié la gestion du Fonds de Garantie.