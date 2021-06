Bruxelles met fin aux moteurs thermiques à l'horizon 2035 : quelle sera sa stratégie?

Enfin, le gouvernement prévoit aussi la nomination d'un manager "Mobilité et Précarité" au sein de l'administration bruxelloise. Il aura pour mission de porter une attention accrue et de renforcer les mesures de soutien aux publics les plus précarisés.

Parmi les mesures annoncées figurent le renforcement et le remaniement de la prime LEZ offerte aux PME bruxelloises de manière à les rendre plus accessibles avec pour objectif de rendre équivalent le prix d'achat d'un véhicule utilitaire électrique et d'un utilitaire thermique; la prime est également applicable aux véhicule en leasing.

Pour garantir que cette transition se fasse de manière progressive et juste pour les entreprises et les ménages, le gouvernement a également adopté une feuille de route, appelée " Low Emission Mobility Brussels ". Celle-ci contient de nombreuses mesures d’accompagnement, ciblant des acteurs bruxellois spécifiques tels que les personnes à mobilité réduite, les petites entreprises ou l’autopartage. Soutien financier, information et sensibilisation, déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques : de nombreuses mesures seront adoptées dans les années à venir pour faciliter la transition. Ces mesures feront l’objet d’une consultation approfondie avec les acteurs concernés.

"La décarbonation progressive du parc automobile bruxellois doit se faire de manière juste et avec la coopération de tous les acteurs concernés", explique le gouvernement. "A la suite d'un processus participatif mené depuis 2018 et de nombreuses études et analyses réalisées dans ce cadre, une feuille de route visant à atteindre cet objectif a été rédigée. Appelée " Low Emission Mobility Brussels ", celle-ci identifie des acteurs et des flottes spécifiques concernées par la LEZ (personnes précarisées, petites et moyennes entreprises, taxis, autopartage, véhicules de société, flottes publiques, etc.) et définit une stratégie qui permet de les accompagner dans cette ambitieuse transition. Une série de mesures d’accompagnement sont donc prévues pour ces publics et sera mise en œuvre dans les années à venir."

Cette roadmap fera l’objet d’une consultation approfondie tout au long de l’année 2021, afin d’être développée et opérationnalisée en étroite collaboration avec les acteurs concernés (représentants des secteurs économiques et des publics spécifiques concernés, communes, société civile, autres entités politiques belges).