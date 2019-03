Bruxelles : Mahinur Ozdemir quitte la vie politique

Tout d’abord, quelle est votre décision par rapport aux élections du 26 mai ? Comptez-vous vous présenter sur une liste à la Région, à la Chambre ou à l’Europe ?

Je ne me présenterai pas aux élections du mois de mai. C’est une décision mûrement réfléchie. Cela fait trois ans que j’y pense. J’ai pris le temps d’analyser la situation, de voir quel pourrait encore être mon apport en politique.

Cela signifie donc la fin de votre carrière politique ?

La fin de ma carrière politique au sein des parlements. Mais il y a d’autres moyens de faire de la politique. Je continuerai à m’engager parmi les citoyens. Mais je tourne la page, je veux passer à autre chose. Comment cela va-t-il se profiler ? J’ai eu l’occasion de donner pas mal de conférences, à l’international, dans des ONG, dans des universités, dans différents cercles. J’ai été énormément nourrie par ces expériences. Quand je revenais à Bruxelles, je venais avec de nouvelles idées, de nouvelles perspectives inspirées par ce que je voyais à l’étranger. Je continuerai à donner des conférences. Par ailleurs, j’ai reçu plusieurs propositions d’emplois, au sein d’ONG, dans le privé, à côté de mes engagements associatifs dans lesquels je m’investis beaucoup. Je vais prendre le temps d’analyser cela…

Une carrière politique de dix ans, c’est court. Pourquoi arrêter maintenant ? Parce qu’il n’y a plus le soutien d’un parti (NDLR : Mahinur Ozdemir avait été exclue du cdH sur la question du génocide arménien) ?

La politique, c’est un mandat, ce n’est pas un job. C’est une fonction qu’on occupe à un moment spécifique. Ce doit être un engagement basé sur des valeurs et un contrat passé avec le citoyen. J’ai reçu des propositions pour figurer sur des listes. Mais j’avais envie de passer à autre chose. Et puis je vois l’arrivée d’une nouvelle génération qui veut s’engager en politique. Déjà en 2014, j’avais envisagé de quitter la politique, de ne pas rempiler pour un mandat supplémentaire. Je me suis quand même présentée à la demande du cdH. Aujourd’hui, je pense avoir fait le tour de la question, au niveau régional bruxellois. J’ai touché à des matières que j’ai aujourd’hui envie de porter différemment, ailleurs.

Quel bilan tirez-vous de votre action politique pendant ces dix années ?

J’ai beaucoup travaillé sur la question des familles monoparentales. Aujourd’hui, à Bruxelles, un enfant sur deux vit dans une famille monoparentale. Neuf enfants sur dix vivent sous la responsabilité de leur maman. Cela soulève également la question de la pauvreté infantile avec quatre enfants sur dix vivant dans une famille qui a des revenus en dessous du seuil de pauvreté. J’ai porté également au Parlement bruxellois la question des féminicides, des violences faites aux femmes, physiques et psychologiques. Une Bruxelloise sur deux se dit victime de violences de la part de son partenaire. 23% parlent de violences physiques même si ces chiffres ne sont représentatifs car certaines femmes n’osent pas porter plainte. Sans oublier la question du harcèlement, la libération de la parole avec le mouvement #Metoo. Aujourd’hui, il y a des actes qui ne passent plus. Il faut profiter de ce changement de mentalité pour mettre en place des politiques protégeant les victimes. J’ai également beaucoup porté la question des discriminations sur le marché de l’emploi. En Belgique, le nombre de personnes d’origine immigrée qui trouve un emploi est très faible. Je suis également intervenue sur la cyber-haine avec la libération de la parole raciste sur le Net ou encore la mise en place d’un plan de lutte contre le racisme. La Belgique a signé une convention, s’est engagée à mettre en place un plan interfédéral de lutte contre le racisme. Mais il n’existe toujours pas. Pourquoi ? Aujourd’hui, si vous portez plainte pour antisémitisme ou islamophobie, ce n’est pas reconnu.

Vous avez été vous-même victime de racisme dans l’exercice de votre mandat ?

J’ai été menacée de mort, moi et mon fils, via les réseaux sociaux. L’auteur de cette menace a été condamné. C’était une première dans ce cadre-là. Il a fait appel (NDLR : celui-ci sera examiné en septembre prochain). Le combat n’est donc pas terminé. Au-delà de ces questions, je me suis également beaucoup penchée sur les thématiques de la 4G, la 5G avec notre législation bruxelloise très protectrice en matière de santé. Sans oublier la fracture numérique, le WIFI gratuit à Bruxelles avec mes premières interpellations qui remontent à 2011.

En 2009, votre prestation de serment avec votre voile avait été très suivie, très commentée, avait fait l’objet d’une polémique. Quel souvenir en gardez-vous ?

Quel événement ! La campagne avait été difficile, j’avais été interdite de médias. Et puis on a parlé de moi, dans les médias, de manière impersonnelle. On annonçait que je n’allais pas pouvoir siéger. A 26 ans, j’imaginais une autre forme d’élection. Mais finalement, je suis devenue la plus jeune élue du Parlement bruxellois. Le MR avait déposé une proposition pour interdire le port du voile dans les assemblées. « Le Soir » avait titré en une : « La première députée voilée dérange ». C’est traumatisant. Moi, je ne voulais pas déranger, je voulais juste m’investir pour ma Région, pour la jeunesse, le logement, les discriminations, pour amener du sang neuf, moi qui venait de Schaerbeek, d’un quartier populaire. Mais le jour de ma prestation de serment, l’affaire avait dépassé le cadre de la Belgique, il y avait plus de journalistes que de députés présents. Mais ce qui m’a rassuré, c’était la présence de ma maman, dans les tribunes.

Et si on vous avait interdit de siéger avec votre voile ?

J’aurais mis une perruque sur ma tête (rires). Sérieusement, j’y ai vraiment pensé. J’avais même repéré une perruque, toute rouge, dans le magasin de farces et attrapes situé en face du Parlement bruxellois. Heureusement, la doyenne de l’assemblée, Antoinette Spaak (NDLR : ancienne présidente FDF) m’avait rassurée. Elle m’a dit qu’à titre personnel, elle était contre le voile, qu’elle était féministe. Mais qu’elle était légaliste. Rien dans les textes n’interdisait le voile. Moi, je lui ai expliqué que j’admirais son travail, son combat mais qu’il y avait aujourd’hui d’autres formes de féminisme, avec des femmes de toutes les origines qui veulent également leur émancipation. Aux Etats-Unis, vous avez eu l’arrivée au Congrès d’Ilhan Omar, première parlementaire voilée. Le règlement qui interdisait à la base le port de couvre-chef au Congrès a été modifié, avec le soutien des Républicains. Et ici, le MR, le parti libéral, le parti des libertés, a tenté d’interdire le port du foulard dans les assemblées.

Vous vous êtes fait des adversaires, des ennemis, des amis en politique. Que peut-on en dire ?

J’ai été accueillie très positivement par tous les groupes politiques, sauf le MR. Dès le départ, ce parti a été hostile à ma présence. Surtout l’ancienne génération. C’est moins le cas avec la nouvelle. En tout cas, certains collègues ne me saluaient pas, ne me disaient pas bonjour. On se demandait si c’était moi qui ne serrait pas la main alors que c’était eux qui ne voulaient pas serrer la mienne. Je ne me suis pas attardée à cela. Dans mon ancien parti, j’ai évidemment gardé des liens d’amitié comme Joëlle Milquet (cdH). Mais il y a aussi Zoé Genot (Ecolo), Laurette Onkelinx (PS), Ahmed Laaouej (PS), Bernard Clerfayt (DéFI)…

Pas de regret suite à votre départ du cdH, justement ?

Je n’aurais pas voulu que ça se passe de cette manière-là. Moi, je n’avais pas de problème avec le cdH. Il y avait un problème avec Benoît Lutgen, l’ancien président du parti. Une anecdote le concernant lors de ses premiers vœux à la presse en tant que président : il a demandé que tous les députés soient présents. Mais une demi-heure avant, on m’a rappelé me demandant finalement de ne pas venir. Benoît Lutgen ne voulait pas qu’on lui pose une question sur mon voile, ni apparaître à mes côtés. C’était le début d’une série de marques de mépris de sa part. Je l’ai très mal vécu. Quand j’avais un score électoral important, il avait besoin de moi. Mais humainement parlant, c’était différent. Il m’a un jour dit que s’il avait été président du parti en 2009, je n’aurais jamais été députée. C’est violent ! Je me suis sentie blessée au plus profond de moi. Le monde politique est fait de violence symbolique, de machisme. Je me suis tue. Peut-être qu’un jour je raconterai tout cela dans un livre.

On vous a annoncé en partance pour la Turquie pour y faire de la politique, sur une liste PS, sur la liste d’Abou Jahjah… Vous confirmez des approches ?

Je ne vais pas m’étendre sur les détails mais ma décision d’arrêter était déjà prise depuis longtemps. Certains ont fait courir les rumeurs. Il y a eu des articles de presse. Certains se sont positionnés contre moi. Peut-être que j’aurais dû couper court rapidement aux rumeurs. Mais voilà… Et je reste en Belgique, sauf si je suis amenée à prendre des fonctions professionnelles à l’étranger.

Vous avez évoqué la lutte contre le racisme. Quel regard portez-vous sur l’attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande ?

C’est un attentat criminel islamophobe. Il est important de citer ce terme. Le terroriste a été radicalisé suite à un séjour en Europe et a été imprégné des théories du grand remplacement de l’écrivain Renaud Camus. Ce qui m’inquiète au regard de cet événement, c’est la montée des extrémismes, des populismes, en Europe. La Sûreté de l’Etat a pointé la montée de l’extrémisme de ces jeunes qui se revendiquent de mouvements identitaires, à qui on demande de prendre les armes. On a dénombré chez nous 14 attaques contre des mosquées. Certes, sans arme. Mais attend-on que l’assaillant utilise une arme ? On constate également que des élus de partis démocratiques cristallisent le débat et demandent d’interdire les minarets à Bruxelles (NDLR : une idée du conseiller communal MR de Koekelberg Lucas Ducarme). Cette sortie est totalement irresponsable. Concernant Christchurch, il faut appeler un chat un chat : c’était une attaque islamophobe. Tout comme l’attaque du Musée Juif était une attaque antisémite. Il ne faut plus que cela se reproduise. D’où la nécessité d’avoir rapidement un plan de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Vous êtes une femme belge, d’origine turque, musulmane, portant le voile. Vous pensez que vous avez été la première et serez la dernière femme voilée dans un Parlement en Belgique ?

En 2009, j’étais la première. Mais aujourd’hui, il y a d’autres femmes qui me ressemblent, en Suède, aux Etats-Unis. Chez nous, nous avons des conseillères communales qui portent le foulard, une échevine en Flandre… Nous avons des candidates qui portent le voile et se présentent aux prochaines élections. J’ai eu beaucoup de difficultés il y a 10 ans. Mais si c’était à refaire, je l’aurais refait. Je représente des femmes exclues du marché de l’emploi, de l’enseignement. Il y a des femmes voilées, sur-diplômées qui ne trouvent pas de travail. Me concernant, on s’est bien vite rendu compte que j’étais une députée comme une autre. J’avais mes convictions, certes, mais j’effectuais mon travail comme n’importe quelle autre députée. A l’étranger, quand j’explique mon cas, les gens ne comprennent pas que cela ait pu se produire en Belgique. Je peux comprendre les craintes. Mais les messages de haine, les insultes, les menaces de mort, c’était trop ! Certains politiques ont surfé sur ma présence au parlement pour se faire de la publicité. Certains m’ont qualifiée d’islamiste radicale. J’aurais pu porter plainte. Aujourd’hui, je pars et ce que je veux retenir le positif et cette nouvelle génération, la jeunesse qui se bat pour le climat, qui sort dans la rue pour dénoncer les racismes… Je les encourage à s’engager en politique.