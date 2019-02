Bruxelles: les travaux de prolongement du tram 9 débutent ce lundi

Les travaux de prolongement du tram 9 débutent ce lundi au nord de Bruxelles. Inaugurée en septembre dernier, la ligne de tram 9 sera dotée de quatre arrêts supplémentaires et rejoindra la station de métro Roi Baudouin. Selon Bruxelles Mobilité, il s’agit simplement de la suite logique. « On réalise ici un chaînon manquant qui va nous permettre d’avoir une connexion, en tram, entre Simonis et Roi Baudouin. Donc entre deux grandes stations de métro », explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité.

300.000 usagers par mois

Quelques mois après sa mise en service, la ligne de tram 9 Simonis-Arbre Ballon rencontre déjà son petit succès : 300.000 usagers l’empruntent chaque mois selon la STIB. « C’est quand même très intéressant au regard de la zone desservie parce qu’auparavant c’était uniquement une desserte en bus », ajoute Camille Thiry. « On a des échos très favorables des usagers qui sont beaucoup plus vite à Simonis et au centre-ville. »

Le chantier débutera par des travaux préparatoires qui n’auront pas de véritable impact, nous dit-on, sur la circulation. Les travaux lourds débuteront dès le mois de juillet mais ici encore, Bruxelles Mobilité rassure : « Les embarras de circulation seront limités parce qu’on travaille par tronçon et par phases, justement pour éviter de tout bloquer. Le chantier s’effectue de la même manière que lors de la réalisation de la première partie de la ligne du tram 9. Même au plus fort des travaux, il était toujours possible de circuler avec des déviations locales. Il y aura donc des perturbations limitées. »

A la fin de ces travaux-ci, prévue fin 2021, un deuxième prolongement devrait suivre et mener le tram 9 jusqu’au Heysel.