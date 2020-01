Bruxelles: les prédicateurs évangélistes interdits sur le réseau de la STIB

"Le règlement de la STIB précise bien qu’il est interdit d’exercer toute activité sur le réseau sans autorisation", détaille à la RTBF Cindy Arents, porte-parole de la STIB. "Dans ce cas-ci, les évangélistes n’ont pas d’autorisation pour "prêcher" dans le métro. Ils seront donc invités à arrêter leur prêche et à quitter les lieux par nos agents." Si on se réfère au règlement de la société, dans le chapitre "Normes de comportement des usagers", on peut y lire qu’il est interdit "de mendier, de colporter ou d’exercer toute autre activité sans autorisation de la Société". Évangéliser, faire du prosélytisme religieux, quel qu'il soit, entre donc dans cette catégorie selon la STIB.

A Bruxelles, les usagers de la STIB les croisent à l'occasion: des prédicateurs évangélistes délivrant la parole de la Bible et de Jésus Christ. Certains se filment d’ailleurs dans le métro bruxellois et postent leurs séances sur les réseaux sociaux et sur Youtube. Pourtant, cette pratique est interdite par la société des transports en commun bruxellois, comme la mendicité ou la vente ambulante.

Sur Youtube, ils se nomment Edmond Kashama, Sypri, Frère G-Rémias… Ils pratiquent l’évangélisation religieuse publique, sans violence, mais avec énormément de convictions et d’emphase. De quoi déranger les voyageurs installés dans la rame? "J'en ai croisé il y a un petit temps", réagit ce voyageur interrogé à la station Montgomery. "Cela ne me dérange pas. Ils peuvent prêcher ce qu'ils veulent. On prend l'information ou on ne la prend pas, comme moi j'ai ma réponse à la question. Donc je ne me suis pas senti agressé." Pour cette usagère, les transports en commun doivent rester neutre. "Je n'en ai jamais croisé", prévient-elle. "Je ne savais pas que la STIB interdit cette pratique mais je l'aurais deviné. Je considère que le métro ne doit pas être un endroit où l'on convertit les personnes."

Près de 200 lieux de culte à Bruxelles

Les évangélistes sont souvent membres de ces nouvelles Églises protestantes dites du renouveau, dont les points de chute sont en expansion en Région bruxelloise. On compte près de 200 lieux de cultes, fréquentés par des communautés issues principalement d’Afrique subsaharienne ou sud-américaine. Beaucoup ont ouvert sans autorisation. En 2016, la commune de Jette faisait par exemple fermer trois espaces sur la même rue. En France mais également en Belgique, certains pointent les dérives sectaires de ces églises. L’AEDH, l’Association européenne pour la défense des droits de l’homme a pointé, sur base de plusieurs études, "les dangereuses dérives" comme la mise en avant d’une figure d’autorité, les faits d’escroquerie, l’abus de faiblesse…

Dans ces églises, les prêches sont participatifs et rythmés. Ils sont également très appuyés et insistent sur l’importance d’un retour à la parole du Christ. Sur la voie publique (chaussée d’Ixelles, rue Neuve) et dans le métro, c’est le même schéma. Des procès-verbaux ont-ils été dressés par la STIB ? "Nous ne disposons pas de chiffres. Le phénomène est très très rare. C’est anecdotique", précise encore Cindy Arents. Pourtant, une rapide recherche sur Youtube présente plusieurs résultats récents. On peut y constater que certains usagers écoutent quand d’autres préfèrent ignorer le discours ou surfer sur leur smartphone.

Les évangélistes modernes sont également très actifs sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram.