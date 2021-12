Bruxelles : les Plaisirs d’hiver fermeront en partie dès ce 26 décembre, le feu d'artifice du Nouvel an annulé

Les dernières mesures du Comité de concertation, tenu ce mercredi, obligent la Ville de Bruxelles à fermer une partie des Plaisirs d’hiver, les animations de fin d’année du centre-ville. Les chalets de la Bourse et du Marché aux Poissons seront enlevés. Ne seront notamment maintenues que les festivités sur la place De Brouckère, où le contrôle des accès est possible. La Ville annonce également l'annulation du feu d'artifices du Nouvel an.

Pour rappel, le Codeco a décidé d’autoriser les marchés de Noël, sous de strictes conditions : à savoir : "interdiction d’utiliser des chapiteaux et autres espaces couverts accueillant des visiteurs ; maximum un visiteur par 4 mètres carrés ; à partir de 100 visiteurs, mise en place d’un plan de circulation à sens unique avec entrées et sorties distinctes".

Les Plaisirs d’Hiver devaient se tenir jusqu’au 2 janvier 2022.

Pas applicables

"Après analyse, il s’avère que ces mesures additionnelles ne sont pas applicables dans la pratique pour ce qui concerne certains sites de Plaisirs d’Hiver", explique la Ville de Bruxelles dans un communiqué. "Dans ces conditions, la Ville de Bruxelles est contrainte de fermer les sites du marché de Noël à Sainte-Catherine (Vismet, Place Sainte-Catherine et Tour Noire), Bourse et Monnaie. Cette fermeture sera opérationnelle dès le dimanche 26 décembre."

Resteront donc ouverts "le site de la patinoire place De Brouckère, les activités au Bois de la Cambre et toutes les illuminations et installations artistiques dans le respect des règles sanitaires."

Les autorités ajoutent que "les personnes exploitant les chalets seront dédommagées au prorata du nombre de jours d’annulation. Cette annulation est une déception au regard de la dynamique positive qu’a amené cet événement à la convivialité et à la vie économique du centre-ville."