Bruxelles: les partis de la majorité proposent d'ouvrir partiellement le Domaine royal de Laeken

Les partis de la majorité bruxelloise ont déposé une proposition de résolution demandant au gouvernement régional de "soumettre à la Donation royale la demande d'ouvrir une partie" du "Parc royal de Laeken" au public, communiquent mardi les partis Ecolo, PS et DéFI.

La demande revient régulièrement sur le tapis mais "aujourd'hui, pour la première fois, une large majorité de partis soumettent conjointement une résolution" en ce sens, indiquent ces partis. "On s'attend à ce que l'initiative bénéficie également d'un large soutien au sein de l'opposition".

L'idée est de répondre aux besoins en espaces verts des habitants de la zone du Canal, densément peuplée. Ces besoins ont encore été exacerbés par l'actuelle pandémie de Covid-19, qui limite les possibilités de déplacement et de rencontre.

Le Domaine royal de Laeken, avec ses serres qui sont ouvertes aux curieux quelques semaines par an, appartient à l'Etat fédéral et à la Donation royale. Le domaine et le château sont mis à disposition de la famille royale.