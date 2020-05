Bruxelles : les modalités de la prime des 2000 euros destinée aux petites entreprises

Près d’un mois après son annonce, on en sait plus sur la prime compensatoire des 2000 euros destinée à soutenir les petits indépendants et petites entreprises bruxelloises. Le gouvernement bruxellois s’est accordé sur les modalités de cette aide ce jeudi.

Elle concerne donc les indépendants et entreprises de maximum 5 Equivalents Temps Plein pour qui la crise a entraîné une baisse significative d’activité en raison des mesures sanitaires décidées par le gouvernement fédéral.

Quelles sont les conditions pour la recevoir ?

Pour déterminer qui y a droit, le gouvernement bruxellois a dégagé deux conditions :

Si l’on vous a octroyé le droit passerelle pour les mois de mars ou avril pour les indépendants en personne physique ainsi que pour les sociétés dont le gérant est indépendant

pour les indépendants en personne physique ainsi que pour les sociétés dont le gérant est indépendant Si une majorité des employés est en chômage temporaire COVID 19 pour les entreprises dont le gérant n’est pas indépendant ainsi que pour les associations dont l’objet social a un caractère économique ou commercial et qui n’ont pas un financement d’origine publique dépassant 50%.

Ceux et celles qui ont déjà reçu la prime des 4000 euros ou tout autre prime mise en place par la région bruxelloise ou les autres régions (dans le cadre de la crise Covid-19) seront exclus de ce dispositif d’aide.

50.000 indépendants et entreprises bruxelloises

Selon les estimations du gouvernement bruxellois, la prime pourrait concerner quelque 50.000 indépendants et petite entreprises. Le budget dégagé : 102 millions d’euros. Pour Barbara Trachte, la secrétaire d’État bruxelloise à la transition économique, "en ciblant les petites structures, le gouvernement bruxellois a choisi d’aider celles et ceux pour qui une telle aide peut faire la différence ".

Vous pourrez introduire une demande dans deux semaines, à partir de début juin. Mieux vaut s’inscrire via le site du 1819 pour être informé de la date à laquelle le formulaire sera mis en ligne.