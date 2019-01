Bruxelles: les mesures en faveur du vélo sont-elles efficaces?

Pour le savoir, la Région a fait réaliser un audit de la politique cyclable. Les associations de cyclistes, les administrations et les responsables politiques ont été consultés. Ils ont dû évaluer ce qui a été fait au cours des huit dernières années. Résultat : "oui", il y a des améliorations. Mais "non", elles ne sont pas suffisantes…

La pratique du vélo augmente à Bruxelles, tout le monde peut le constater. Elle aurait même doublé depuis 2010. Mais la politique cyclable menée par la Région suit-elle la même tendance ? Pas sûr... Même Pascal Smet, le ministre bruxellois de la Mobilité, le reconnait : peut mieux faire !

"Il n'y a pas encore assez d'infrastructures, de pistes cyclables séparées… Il y a encore une trop grande complexité institutionnelle, entre la Région et la commune, ce qui fait perdre beaucoup de temps pour aménager une piste cyclable. Cela provoque des ralentissements dans l'exécution des travaux."

Certes, on se réjouir de l'aménagement de piste cyclables (celle du boulevard Général Jacques, de l'Allée verte ou de tronçons le long de la petite ceinture…) mais l'accouchement est souvent laborieux.

"La polique "vélo" est trop dépendante du bon vouloir des personnes (soit des politiques, soit des administrations), déclare Florine Cuignet, chargée de politique au Gracq, l'ASBL des cyclistes au quotidien. Quand on tombe sur quelqu'un qui est convaincu par le vélo, cela peut avancer mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ce qui explique qu'à l'heure actuelle, on a une situation plutôt décousue sur la région bruxelloise."

Une situation décousue selon les quartiers et les communes mais avec une certitude : les vélos et trottinettes ont conquis la ville. Et la poussée d'Ecolo aux dernières élections communales ne devrait pas ralentir les investissements en faveur d'une mobilité plus douce.