Bruxelles: les lignes de tram 39 et 44 perturbées pendant plusieurs jours par les chutes d'arbres

La situation est presque revenue à la normale sur le réseau de la Stib à Bruxelles au lendemain des intempéries et du fort vent qui avaient causé de nombreuses perturbations, a-t-on appris lundi auprès de la société de transports en commun. Seules les lignes de tram 39 et 44, dans l'est de la capitale, sont encore fortement touchées. Une situation qui pourrait perdurer plusieurs jours.

Six arbres sont tombés en différents endroits sur les lignes aériennes depuis dimanche matin, touchant les caténaires, explique-t-on à la Stib. En conséquence, les trams 39 et 44 ne peuvent plus rouler entre le Musée du Tram et leurs terminus respectifs (Ban Eik et Tervuren Station). Des bus de remplacement assurent tout de même ces tronçons.

Les équipes de la Stib doivent à présent dégager les arbres tombés puis procéder aux réparations. Des travaux qui prendront 3 à 4 jours pour rétablir la totalité du réseau, prévient la société bruxelloise.